2019-11-16T16:49:34+03:00
Здоровье

Пластический хирург рассказал об опасных методах увеличения груди на дому с помощью вазелина

Из-за нехватки денег на дорогие операции девушки пытаются сами увеличить бюст и ягодицы. Что из этого выходит, врач рассказал «КП»
Анна НИКОЛАЕВА
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Не экспериментируйте над своим теломНе экспериментируйте над своим теломФото: Анатолий ЖДАНОВ
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СПАСЕНИЕ КАЧКА

В пятницу врачи Клиники онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и радиологии Сеченовского университета рассказали журналистам, как спасают известного в соцсетях блогера-качка «Руки-Базуки» (Кирилл Терешин). Парень из Пятигорска ради славы и денег изуродовал свои руки: ввел для увеличения мышц больше 6 литров вещества синтол (это жир). Со временем руки побагровели, опухли, Терешину становилось все хуже. Но врачи отказывались от операции: слишком сложно и мало шансов. Грозила ампутация рук, а то и летальный исход из-за серьезнейшего воспаления. В конце концов «синтоловый качок» попал в Сеченовку, где медики взялись за серию операций.

- На самом деле он не один такой, - рассказал «КП» оперировавший Терешина пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников. - К сожалению, мы довольно часто сталкиваемся с введением в организм инородных жидкостей типа вазелина или различных масел. У нас есть специальный центр, который занимается хирургическим лечением таких последствий.

Когда в организм попадает инородное тело, он пытается как-то отграничить это вещество, поясняет врач. Формируется большой, толстый рубец. Плюс происходит изменение ткани. Нарушается питание кожи, появляются язвы. Из-за инородных веществ очень сильно «напрягаются» печень и почки. У пациентов может наступить смерть от развития почечной недостаточности. И еще может развиться воспаление, площадь которого будет колоссальной. Это тоже может привести к летальным последствиям.

Кирилл Терешин печально прославился на всю страну, закачав в руки опасную дозу синтола. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кирилл Терешин печально прославился на всю страну, закачав в руки опасную дозу синтола.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ГРУДЬ ПРИХОДИТСЯ УДАЛЯТЬ

- Сейчас мы сталкиваемся с большим количеством пациентов, которые приезжают из регионов нашей страны с последствиями введения вазелина, - говорит Дмитрий Мельников. - Используют именно его, потому что это доступный материал. Его можно легко купить в аптеке. Вазелин нагревают и через шприц вводят в молочные железы, в ягодицы, в губы.

К нам в основном поступают пациентки с таким увеличением молочных желез. Последствия — тотальное поражение органа. Операция по типу мастэктомии, то есть удаление всего, что поражено. И восстановление в этом случае крайне сложная задача.

ОРГАНИЗМ НИЧЕГО НЕ ПРОСТИТ

- Запомните: ничего и никогда нельзя ввести в человеческий организм безнаказанно, - говорит пластический хирург. - Тем более, если это не сертифицированные препараты или вещества. У всего есть последствия. И они могут быть непредсказуемы.

Когда вы используете что-то, что разрешено для применения в виде инъекционных материалов — например, гиалуроновая кислота, импланты молочных желез — мы хотя бы понимаем, какие риски. Потому что эти импланты перед выходом на рынок проходят гигантское количество исследований. Мы знаем, что делать в случае той или иной проблемы. А самое главное, мы можем легко и безопасно эти препараты или импланты удалить.

Если вы пытаетесь вмешаться в свое тело сами или обращаетесь к врачам в сомнительных местах, помните: вы можете получить какую-то сиюминутную выгоду и потом мучиться всю жизнь, предупреждает пластический хирург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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