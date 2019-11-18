Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда": прямая онлайн-трансляция

Российская и грузинская телеведущая Тина Канделаки снова стала ведущей программы "Доживем до понедельника". Передача вышла в эфир Радио "Комсомольская правда" утром в понедельник, 18 ноября. Соведущим журналистки стал ее коллега Максим Шевченко.

Вместе они подняли важную тему: "Тридцатилетие крушения Восточного блока". Также в студии обсуждались самые громкие события минувшей недели.

Так, Канделаки и Шевченко выразили соболезнования в связи с гибелью политика Никиты Исаева. Кроме того, была затронута ситуация в Грузии и отношения республики с Россией.

Ведущие вспомнили, как 30 лет назад произошло разделение Чехословакии на две страны, и обсудили падение Берлинской стены. Также прошли дискуссии по протестам "желтых жилетов" во Франции и растратам при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области.

Сайт kp.ru писал, что Следственный комитет РФ завел 42 уголовных дела о коррупции. Осуждено уже 58 человек.

ШЕВЧЕНКО и КАНДЕЛАКИ: Доживём до понедельника.Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски! Программа передач, прямой эфир и самые главные новости на нашем новом сайте https://radiokp.ru/

КСТАТИ

Вероника Скворцова: В России сейчас заболевают ВИЧ люди из благополучных семей

А вопрос о введении эвтаназии должны решать сами граждане страны на референдуме — об этом рассказала глава Минздрава на радио «КП» (подробности)