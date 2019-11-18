2019-11-18T12:57:43+03:00
Общество

Тина Канделаки и Максим Шевченко в эфире Радио "Комсомольская правда": прямая онлайн-трансляция

Ведущие обсуждают самые громкие события минувшей недели [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Максим Шевченко и Тина Канделаки на радиостанции "Комсомольская правда"Максим Шевченко и Тина Канделаки на радиостанции "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Российская и грузинская телеведущая Тина Канделаки снова стала ведущей программы "Доживем до понедельника". Передача вышла в эфир Радио "Комсомольская правда" утром в понедельник, 18 ноября. Соведущим журналистки стал ее коллега Максим Шевченко.

Вместе они подняли важную тему: "Тридцатилетие крушения Восточного блока". Также в студии обсуждались самые громкие события минувшей недели.

Так, Канделаки и Шевченко выразили соболезнования в связи с гибелью политика Никиты Исаева. Кроме того, была затронута ситуация в Грузии и отношения республики с Россией.

Ведущие вспомнили, как 30 лет назад произошло разделение Чехословакии на две страны, и обсудили падение Берлинской стены. Также прошли дискуссии по протестам "желтых жилетов" во Франции и растратам при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области.

Сайт kp.ru писал, что Следственный комитет РФ завел 42 уголовных дела о коррупции. Осуждено уже 58 человек.

ШЕВЧЕНКО и КАНДЕЛАКИ: Доживём до понедельника.Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски! Программа передач, прямой эфир и самые главные новости на нашем новом сайте https://radiokp.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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