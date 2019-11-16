- ...Владимир, не стало Никиты Исаева - он был колумнистом в «Комсомолке», ведущим программы «Злая политика» на Радио «Комсомольская правда». Мы остро переживаем эту потерю...

- Это ужасно...

Я, когда узнал об этом, сразу не поверил. И сначала мы досконально проверяли эту информацию - настолько она не вязалась с образом Никиты Исаева.

У него был яркий старт. Мы потеряли человека с большим будущим.

- Вы, действительно, верили, что у него большое будущее как у политика?

- Да, я думал, что Никита находится в такой любопытной нише, где он, конечно, был в оппозиции к власти, но он не был в оппозиции к стране и к народу.

То есть, он находился, бесспорно, скажем так, со стороны патриотической оппозиции, но не ее коммунистического левого крыла.

Я думал, что у него могло быть яркое будущее в политике. Он мог там найти себя и стать во главе определенного тренда. Он - профессиональней и ярче многих тех, кто называет себя профессиональной оппозицией, а живут на подачки - известно откуда.

Владимир Соловьев: «Никита Исаев был в оппозиции к власти, но - не в оппозиции к стране и к народу» 00:00 00:00

- Никита Исаев, все-таки, больше - экономист или политик? Или - журналист!

- Конечно же, скорее, он был больше общественным деятелем, где совмещались и его представления об экономике, и его представления о политике. Довольно сложно отделить одно от другого. Экономист - это достаточно узкое, это, скорее, наука-наука. Никита был все-таки в сфере общественной жизни.

К тому же, он несколько лет находился на госслужбе, занимал должности ответственные... Он изнутри знал проблемы, которые поднимал. Никита Исаев не был человеком поверхностным.

К сожалению, он не так часто в последнее время приходил на нашу программу, больше участвовал в передачах коллег на других телеканалах. Что делать - у нас такое негласное правило: мы стараемся не приглашать одних и тех же экспертов - примерно в одно время - во все эфиры.

Но мы с Никитой обменивались репликами, информацией с помощью смс.

- Вы с Никитой переписывались?

- Регулярно.

«Многие тратят десятилетия на то, что он сделал в короткий срок». Не стало Никиты Исаева 00:00 00:00

- Чего конкретно касалась эта переписка? Политики?

- Нет. Это были личные вопросы, связанные и с моими эфирами, и с его позицией. Это была простая человеческая переписка: привет-привет, как дела, какие планы.

Я считаю, это большая потеря. Большая трагедия для родных и близких, когда молодой красивый сильный мужчина уходит в таком раннем возрасте.

41 год – это ничто. И необходимо понять, почему это произошло. «Остановка сердца» - всего лишь констатация факта.

Я, вообще, представить не могу тот ужас и ту трагедию, которую переживают близкие Никиты. И желаю им только сил, чтобы справиться с ужасным горем.

В ПАМЯТЬ О НИКИТЕ ИСАЕВЕ

Много лет Никита Исаев вёл программу о политике на Радио «Комсомольская правда». Все выпуски вы можете найти в архиве программы. А это - последний выпуск (слушать).

Никита Исаев: После критики ТВ, власти и оппозиции Галкину надо выдвигаться в президенты! Украины. Там как раз комик заканчивает свой хайп 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744187" frameborder="0"></iframe> Умер Никита Исаев.Умер Никита Исаев - политик, экономист, радиоведущий и колумнист «Комсомольской правды». Лидеру «Новой России» был всего 41 год...

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