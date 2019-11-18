2019-11-18T13:37:28+03:00
Политика

В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Саммит в "нормандском формате", о котором этой осенью столько говорили, действительно состоится - 9 декабря в Париже.Саммит в "нормандском формате", о котором этой осенью столько говорили, действительно состоится - 9 декабря в Париже.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саммит в "нормандском формате", о котором этой осенью столько говорили, действительно состоится - 9 декабря в Париже. После заявлений из администраций лидеров Германии, Франции и Украины это подтвердили и в Кремле.

- Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Это долгожданная встреча. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата".

Президент Франции Эммануэль Макрон не раз предлагал провести эту встречу на его площадке. И несмотря на то, что в последний раз подобный разговор проходил в Берлине, никто против Елисейского дворца не возражал. Правда, как будет организована встреча, что конкретно будут обсуждать и подпишут ли по итогам какие-то документы, пока неясно.

- Модальности и нюансы все ещё пока находятся в стадии верстки, - сказал Песков, добавив, что время на подготовку еще есть.

Не стали в Кремле делиться и ожиданиями от предстоящего саммита.

- Я не буду высказывать какие-то ожидания, - осторожно ответил на вопрос об этом Песков. - Давайте не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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