Новое «дело врачей" ударит по детским почкам?

Все намеченные операции пока отменены. В самом Центре здоровья детей все опровергают. А родители маленьких пациентов бьют тревогу, так как считают, что у их малышей (весом от 6 килограмм) теперь нет шансов на жизнь.

Хирурги Михаил Каабак и его коллега и Надежда Бабенко, известные не только у нас в стране, но и во всем мире специалист по пересадке почки грудным младенцам. Дело в том, в что в России только эти специалисты делают операции маловесным детям от 6 килограмм. Остальные российские клиники, оперируют детей от 9 -12 кг. Это связано с тем, что донорский орган (а он всегда от взрослого человека) очень сложно приживается у таких крошечных детей. А на диализе больному ребенку набрать вес трудно, если не сказать невозможно.

Всемирное трансплантологическое сообщество в подобных случаях еще 10 лет назад предложило протокол лечения, который подразумевает применение препарата "Алемтузумаб". Это лекарство обладает иммуносупрессивным действием (подавляет иммунитет) зарегистрировано в РФ, но назначается только при рассеянном склерозе. Но помогает и детям с болезнями почек именно вот таким маленьким. Главное начать принимать его за несколько месяцев до пересадки органа, чтобы когда в кровоток включилась чужая почка, организм ее принял. Вот такую схему применяли Каабак и Бабенко, получая лекарство от благотворительных фондов. И по его утверждению, именно это и стало причиной их увольнения.

- К сожалению на сегодняшний день других эффективных схем лечения таким малышам не существует. - объясняет Михаил Каабак. - Другие центры не берут детей до 10 килограмм не потому что они их не любят. Просто есть физиологический предел веса. А та схема, которая утверждена Минздравом на практике работает только для детей от 10 килограмм. У малышей она не получается. Мы начинали трансплантации младенцам очень давно, еще в начале 2000-х. И начинали со стандартной схемы и видели, чем это заканчивается. Либо почка умирала, либо ребенок. И мы пришли к такой системе лечения не просто так, а перебирая множество вариантов, методом проб и ошибок. Выживание трансплантатов у этих малышей больше 97%.

Ушли от взрослых к детям, но тут же были уволены

Основным местом работы Каабака и Бабенко был Российский центр хирургии имени Петровского. Это учреждение для взрослых. В Национальном центре здоровья детей они с 2015 года числились внешними совместителями на четверть ставки. И сделали за это время порядка 90 подобных операций. Но, как объяснил "КП" Каабак в начале 2019 года руководство НЦЗД выступило с инициативой сделать большую и хорошую программу по трансплантации почки у детей. И пригласили их возглавить новое направление.

- Мы с удовольствием откликнулись на это предложение и включились в работу, уволившись из центра имени Петровского. С февраля 2019-го нами было проведено порядка 20 операций (большинство именно таким маловесным детям). На осень были намечены еще 10. Также в планах было начать выстраивать программу полного цикла. То есть не только хирургия, но и подготовка в пересадке, которая занимает несколько месяцев, и последующее наблюдение. Алгоритм таких действий (в том числе и по оплате из фондов ОМС) пока никем не разработан. Вот это мы и хотели делать. Но не успели принести в НЦЗД свои трудовые книжки, как нас уволили. Мы считаем, что произошло это именно из-за резкого и негативного отношения Минздрава к применяемой нами схеме лечения. Причем такое отношение было заявлено только на словах, нигде в официальных бумагах ничего про применение "Алемтузумаба" не написано.

В знак солидарности с коллегами уволился из НМЦИ ЗД и зав отделением заместительной почечной терапии Александр Попа.

А как же дети?

За всеми этими медицинскими терминами и сложными схемами стоят простые дети. Дарина Калюжная, Ваня Панкевич, Курсеева. У них разные диагнозы, но всем им нужна экстренная пересадка почки. И все они весят меньше 9 килограмм. В самой сложной ситуации оказались близнецы с Сахалина Рома и Виталик Кузнецовы. Узнав о болезни, родители отправляли документы во все возможные центры, так как сахалинские врачи только развели руками. Отовсюду, пришел ответ: "Дети слишком маленькие для такой операции, приезжайте, когда наберете вес". Но вес никак не прибавляется. И только из НМИЦ ЗД (это было еще летом) им пришел ответ - приезжайте. За лечение взялись Каабак и Бабенко. У родителей появилась надежда, детей стали готовить к трансплантации. Малышам удалили почки и перевели на диализ. Виталику должны были пересадить почку папы, а Роме - мамы. 20 октября Роме стало плохо - во время диализа жидкость попала в легкие. Надо было срочно вылетать в Москву. Но буквально перед вылетом родителям сообщили, что из НМИЦ ЗД пришел отказ. Причина непонятна была, пока не стало известно об увольнении Каабака и Бабенко.

- Нам пришлось применить грубое вмешательство в работу консилиума, это было еще накануне увольнения. - рассказал Каабак. - В итоге мальчик с папой сейчас в Москве в РДКБ, где доктора стараются изо всех сил, чтобы им помочь. Но радикальная помощь только одна - пересадка органа. В РДКБ трансплантации делают начиная с веса ребенка в 15 килограмм. Виталик весит меньше 6 и положенные хотя бы 9 он никогда не наберет. Возможно коллеги попытаются сделать ему трансплантацию в Научном центре имени Шумакова, но это будет именно попытка. Первая в их практике такому маловесному ребенку. Мы сильно опасаемся, - сказал Каабак. - Так как по традиционной схеме орган может не прижиться. Наша же схема не одобрена Минздравом.

- У вас-то самих какие планы?

- Мы нигде не трудоустроены на сегодняшний день, совершеннейшие безработные. Но детей своих бросать мы не можем. И если мы дали им надежду, то не можем их бросить и заняться собственным трудоустройством. Будем заниматься ими до тех пор, пока они не умрут или не получат трансплантацию.

Родители других маленьких пациентов, которые уже прошли трансплантацию и которым она еще нужна, бьют тревогу. Они создали петицию в интернете, которую подписали уже около 200 000 человек. "Наши врачи, единственные в России, кто умеет и успешно пересаживают почки детям, с весом от 6 кг. Они единственные в стране, умеющие и использующие лекарственный протокол, рекомендованный всемирным трансплантологическим сообществом ещё с 2010 года. Наших же детей - более 300 - оставляют без врачей и медицинского контроля, так как еще ни один врач, кроме команды доктора Каабака, не наблюдал их после такой лекарственной терапии, через которую мы прошли. Еще страшнее, что более 75 детей, остались без операции. И, можно сказать, медленно умирают дома, так как ни один другой врач на операцию их не может взять. Практически 90% всех пациентов наших врачей - это те, кому отказали в остальных больницах, но которые после операции живут обычной жизнью. Мы, родители детей, которые уже пережили ад, реанимации, операции и прочий ужас. Родители, испытавшие чувство, когда ты не знаешь, а наступит ли утро у твоего ребенка...», - пишут они.

Однако Национальный центр здоровья детей опроверг данные о сворачивании программы

Я попросила комментарий у этого медучреждения. И вот что получила:

"Информация о закрытии программы трансплантации в НМИЦ здоровья детей (НМИЦ ЗД) не соответствует действительности. В настоящее время программа продолжает развиваться. В Центре планируется увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почки, расширить возможности предтрансплантационной подготовки. Что касается Каабака М.М. и Бабенко Н.Н., то до недавнего времени они осуществляли свою деятельность в НМИЦ ЗД на условиях внешнего совместительства и были оформлены на 0,25 ставки в должности - врач детский хирург урологического отделения с группами репродуктологии и трансплантации. В целях сохранения постоянного кадрового потенциала руководством НМИЦ ЗД было принято решение о приеме на работу основного сотрудника, на условиях полного рабочего времени, в связи с чем, наличие внешних совместителей стало нецелесообразным. Заведующим отделением заместительной почечной терапии с палатами интенсивной терапии А.В. Попа самостоятельно было принято решение об увольнении 01.11.2019 г. по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). На освободившуюся должность принят специалист с соответствующей квалификацией.

В настоящее время в НМИЦ ЗД по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей.

Кроме того, в целях дальнейшего развития трансплантации почки у детей НМИЦ ЗД тесно сотрудничает с российскими и международными лидерами в области трансплантации. Таким образом, НМИЦ ЗД оказывает медицинскую помощь детям в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ.