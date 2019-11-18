"Я за то, чтобы ввести "Час Волка", как в СССР": Геннадий Онищенко оценил идею ограничить продажу алкоголя
- Геннадий Григорьевич! В этот понедельник, 18 ноября, все уже высказались, кроме вас, - насчет того, надо ли еще как-то ограничивать продажу спиртного. Сейчас нельзя торговать спиртным с 23 часов вечера до 8 утра, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает, что уже после 22-х надо запретить. Они даже к вам в Госдуму обратились...
- ...Я настаиваю на поддержке инициативы ОНФ! И еще предлагаю вернуть в наше ментальное, историческое, если хотите – культурное поле такое понятие как «Час Волка». Вы его знаете.
- Да я уж и подзабыл... А-а! Только с 11.00, да, продавать?
- Какой вы умница, товарищ Гамов! С одиннадцати! Потому что на кукольном театре имени товарища Образцова (на знаменитых часах) именно в 11.00 Волк выскакивал. И вся страна, а некоторые – дрожа от абстинентного синдрома, просто с благоговением смотрели на эти часы, когда же он выскочит, зараза?! А он все не выскакивал.
Волк на часах Театра имени Образцова в Москве.Фото: Википедия
- Получается, что и сейчас…
- Получается, - вот, чтобы скрепы между нашим совсем недалеким советским прошлым и настоящим светлым капиталистическим - сегодня были бы в порядке преемственности. И мы должны с вами добиться, чтобы «Час Волка» продлился. И - этот кукольный персонаж продолжил бы играть свою судьбоносную роль в исторической и генетической памяти популяции российских людей.
- Так вы предлагаете таким образом вообще - с 11 утра? Как? Назад, в СССР, что ли?
- Я предлагаю вбить вот эту гранитную глыбу - в фундамент современной истории - по реализации концепции антиалкогольной политики нашего государства.
«Час Волка»! - да, именно эта клетка на исторических часах – должна снова стать вот той скрепой – духовной, культурной... И, конечно же, если хотите, - определенным символом связи эпох. Какие бы не были у нас идеологические заблуждения, но главная цель, с которой мы идем, она неизменна.
- Прямо вот так, да - 11.00 и до 19.00? И - ни-ни! Прям - по-советски вот!
- Ну, не сразу... Отвыкли же. Но!
Чем позже винную лавку закрывают, тем хуже. Чем позже продают, тем больше пьют. Когда реализуют алкоголь до 23.00, еще даже малолетка принесет в своем кулачке мятую купюру, которой хватит для продажи спиртного, - и ему ведь продадут. Потому что контроля нет.
А вот когда до 19.00 у нас в СССР, с особо страждущим - как? Он в 18 часов закончил рабочий день, добежал до первого алкогольного магазина, где продают эту дрянь, купил – и все. И чтобы у него больше не было даже на потом шансов, когда уже хочется и вторую поллитру, и третью...
- Прямо бесчеловечный какой - «образ жизни - советский»! Тогда ответьте, если опять будет «Час Волка» - с 11.00 до 19.00, что же в остальное-то время бухать?
- Ничего. Чай пить. Отвар из полезных трав.
- Это нес-с-ерьезно! А как же бюджет родной страны будет пополняться?
- Страны бюджет не пополняется так, как он пополнялся раньше. Да, было в советское время в шахтерском регионе, в Донбассе или Кузбассе, например, такое - чтобы выдать шахтерам зарплату, выгоняли пять вагонов водки и продавали ее. И заполняли кассу деньгами. Сейчас такой зависимости нет.
- Алло! Я вот слышу - по телефону даже - шум у вас там, вы собрались, может, даже выпиваете с кем-то? Водичку...
- Я не выпиваю.
- И вы хотите предложить в Думе «Час Волка» возродить?
- На всех широких просторах нашей страны!
- Хотите такой вот законопроект… Да?
- Я не хочу - законопроект. А просто сейчас отвечаю на ваши вопросы. И для того, чтобы утвердить вас в искренности моей поддержки того предложения, которое сделано, - по снижению на час (времени продажи спиртного. - А.Г.), еще встречно предлагаю ввести «Час Волка».
- Ага-а...
- Вернее, - возвратить в правосознание советских, теперь уже российских, граждан - эту сакральную, я бы сказал, огромную духовную компоненту...
- Ужас!
- ...того мужества, которое проявляли наши граждане в своих мечтах уменьшить потребление алкоголя.
- А! То есть, вы пока в Госдуму - на пленарное заседание этот проект - «Час Волка» - не собираетесь выносить? Да?
- Нет!
Геннадий Онищенко - о предложении ОНФ сократить продажу спиртного на один час
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"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы (подробности)
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