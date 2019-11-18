Появится ли с законом о виноделии в России больше качественного вина

Во вторник 19 ноября Госдума, как предполагается, обсудит в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии. Его уже успели назвать «революционным».

Законопроект виноделы давно ждут. Понимающие ситуацию любители вина — тоже: хотелось бы уж наконец увидеть на наших прилавках больше качественных российских вин.

Нынешняя версия законопроекта — вторая. Первая дошла в Госдуме аж до третьего чтения и уже на этом этапе в октябре была отклонена - как не отражающая положение дел в отрасли. Что вообще-то редкость и дает понятие о накале страстей и мнений вокруг будущего документа.

Главный вопрос, вокруг которого бушевали и продолжают бушевать страсти, - защита тех производителей, которые изготавливают качественное вино из российского винограда. Сейчас, по оценкам экспертов, до 80% того, что у нас продается как отечественное вино, на самом деле изготовлено из привозных виноматериалов или из смеси отечественных и импортных виноматериалов. Причем, как правило, за рубежом закупаются самые дешевые виноматериалы — не всегда понятного происхождения и качества. Это бросает тень на российское вино как таковое: потребители привыкли, что оно — так себе, не самого лучшего вкуса.

- Новая версия законопроекта учитывает интересы российских производителей гораздо больше, чем прежняя, - прокомментировал «КП» ситуацию уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, много лет возглавлявший Союз виноградарей и виноделов России. - Главное, что должно появиться в этом рамочном законе – это само определение российского вина. Таковым должно называться вино, сделанное именно из российского винограда, выращенного на нашей земле. Второе, чего производители ждут от закона – это справедливые правила игры, выравнивание конкуренции с импортерами. Россия сегодня остается едва ли не единственной в мире развитой страной, которая настолько слабо контролирует качество ввозимого вина. Если к российским виноделам требования по качеству предъявляются очень высокие, и контроль за их исполнением очень строгий, то к импортному вину требования другие - очень мягкие и непонятные. Экспортеры вина знают, что в США и Германии, например, сертификация вина для поставки в страну занимает не один месяц. А у нас ввозимое вино сертифицируют по одним правилам с подшипниками. Мы же не против импорта лучших вин, которые давно доказали свое качество. Но к нам приходит очень много напитков с звучными названиями, в отношении которых не ясны ни сорт виноград, ни место его выращивания. Так что надо всего лишь поставить россиян в равные условия с зарубежными конкурентами.