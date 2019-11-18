2019-11-18T20:34:21+03:00
Политика

Появится ли с законом о виноделии в России больше качественного вина

В Госдуме во вторник будут обсуждать новую, уже вторую, версию законопроекта
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник 19 ноября Госдума, как предполагается, обсудит в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии. Его уже успели назвать «революционным».

Законопроект виноделы давно ждут. Понимающие ситуацию любители вина — тоже: хотелось бы уж наконец увидеть на наших прилавках больше качественных российских вин.

Нынешняя версия законопроекта — вторая. Первая дошла в Госдуме аж до третьего чтения и уже на этом этапе в октябре была отклонена - как не отражающая положение дел в отрасли. Что вообще-то редкость и дает понятие о накале страстей и мнений вокруг будущего документа.

Главный вопрос, вокруг которого бушевали и продолжают бушевать страсти, - защита тех производителей, которые изготавливают качественное вино из российского винограда. Сейчас, по оценкам экспертов, до 80% того, что у нас продается как отечественное вино, на самом деле изготовлено из привозных виноматериалов или из смеси отечественных и импортных виноматериалов. Причем, как правило, за рубежом закупаются самые дешевые виноматериалы — не всегда понятного происхождения и качества. Это бросает тень на российское вино как таковое: потребители привыкли, что оно — так себе, не самого лучшего вкуса.

- Новая версия законопроекта учитывает интересы российских производителей гораздо больше, чем прежняя, - прокомментировал «КП» ситуацию уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, много лет возглавлявший Союз виноградарей и виноделов России. - Главное, что должно появиться в этом рамочном законе – это само определение российского вина. Таковым должно называться вино, сделанное именно из российского винограда, выращенного на нашей земле. Второе, чего производители ждут от закона – это справедливые правила игры, выравнивание конкуренции с импортерами. Россия сегодня остается едва ли не единственной в мире развитой страной, которая настолько слабо контролирует качество ввозимого вина. Если к российским виноделам требования по качеству предъявляются очень высокие, и контроль за их исполнением очень строгий, то к импортному вину требования другие - очень мягкие и непонятные. Экспортеры вина знают, что в США и Германии, например, сертификация вина для поставки в страну занимает не один месяц. А у нас ввозимое вино сертифицируют по одним правилам с подшипниками. Мы же не против импорта лучших вин, которые давно доказали свое качество. Но к нам приходит очень много напитков с звучными названиями, в отношении которых не ясны ни сорт виноград, ни место его выращивания. Так что надо всего лишь поставить россиян в равные условия с зарубежными конкурентами.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ржавое железо нам не надо... Может, теперь в Киеве одумаются, что не туда гребут: адмирал прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине
Бывший замглавкома ВМФ РФ Иван Васильев в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову поговорил о процессе передачи Украине стоявших под арестом кораблей [аудио]
Новости 24
В "Нафтогазе" с помощью мема отреагировали на предложение "Газпрома" о транзите
В Сирии курды подожгли российский патруль
Глава российской Госавтоинспекции призвал предлагать новые идеи по привлечению детей к тематике дорожной безопасности
Самолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Оклахома
Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян
Украина продолжит судиться с Россией по делу военных кораблей, несмотря на их возврат
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря
"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины
Макрон и Путин во время телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине
Праздник зимнего Волшебника в Великом Устюге продлился три дня
Столичные эксперты рассказали об уникальной операции лечения рака простаты ультразвуком
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФ
Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность
Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp
В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок
Реорганизовывать систему образования в России будут по опыту Самарской области
Актрису из «Чисто английского убийства» Джейн Хейуорд насмерть сбил автобус
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт
"В ребенка вселились демоны": Видеоняня напугала родителей, когда они увидели лицо своего сына
Ученые нашли новый способ «переводить» возраст собак на человеческий
Суд оставил Джулиана Ассанжа под арестом
Умер Игорь Сахновский: российский поэт и писатель
18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами
Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро