2019-11-18T05:10:04+03:00
Политика

Дмитрий Киселев назвал законопроект о виноделии «настоящей революцией»

Председатель Союза виноградарей и виноделов России выразил надежду, что новый закон оздоровит отрасль
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КиселевПредседатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КиселевФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев назвал законопроект о виноделии «настоящей революцией», отметив, что подобного закона в истории нашей страны еще не было. Он также выразил надежду, что принятие закона поможет это оздоровить отрасль.

«Это настоящая революция, ничего подобного в России до сих пор не было. Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и «сухой закон», - сказал Дмитрий Киселев в интервью газете «Известия» в преддверии рассмотрения документа в Госдуме в первом чтении.

При этом известный телеведущий отметил, что «наконец, принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино, а вино – это продукт брожения винограда, и ничто иное, – и что такое российское вино».

Он допустил, что поначалу, возможно, виноделам будет сложно работать по новым правилам, но «через пять лет мы будем иметь совершенно другую картину».

«Это не так долго. Это не быстрый процесс. Быстро можно сделать только водку, быстро вино не сделаешь», - пояснил Киселев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, популярный тележурналист был избран главой Союза виноградарей и виноделов России в сентябре. Дмитрий Киселев тогда сказал, что для него это очень ответственное назначение, поскольку отрасль будет выстраиваться заново на новых принципах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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