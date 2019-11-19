Жизнь на два города закончилась: Лиза Боярская и Максим Матвеев готовятся к новоселью в Санкт-Петербурге

Поклонники одной из самых красивых актерских пар – Елизаветы Боярской и Максима Матвеева могут выдохнуть: супруги с успехом прошли многолетнее испытание жизнью на два города. Дело в том, что после свадьбы в 2010 году Лиза осталась в родном Питере, где до сих пор играет в театре. Максим же большую часть времени проводил в Москве – тут у него и спектакли, и многочисленные съемки в кино. Из-за этого злопыхатели не раз «разводили» пару, а они вместо признаний на камеры продолжали просто любить друг друга, растить детей – старшему Андрею уже 7, младшему Грише скоро годик.

На днях в прессе прошла новость: Лиза Боярская купила сразу три квартиры в Северной столице – все в особняке на улице Белинского. Жилье площадью 600 «квадратов» принадлежало обанкротившемуся предпринимателю и было выставлено на торги, где ушло по цене ниже рыночной. Говорят, цена сделки составила 66 млн рублей, хотя эти квартиры стоят на 20 млн дороже.

Мама Лизы Боярской Лариса Луппиан пришла на бал дебютанток Тatler, чтобы подержать внучку КатюФото: Михаил ФРОЛОВ

О том, как живет семья, «Комсомолке» рассказала Лизина мама Лариса Луппиан – вечером понедельника она пришла на бал дебютанток Тatler, чтобы подержать внучку Катю.

- Сейчас Лиза с Максимом живут с нами, у них ремонт. И если честно, я даже не знаю, как их отпускать - нам так хорошо вместе, - призналась «КП» Лариса Регинальдовна. - Конечно, бывают моменты, когда хочется их жизни поучить - мы своим детям, например, разрешали все, кроме того, что угрожает их здоровью - трогать горячее, острое и так далее. А Максим у нас строгий, он много что запрещает сыновьям. Мне это удивительно, но я стараюсь не вмешиваться.

- Получается, Лиза все-таки убедила мужа переехать в Санкт-Петербург, и они больше не будут жить на два города?

- Я бы не сказала, что убедила, скорее, Максим сам понял, что в Питере удобнее. Тут вся наша семья, и мама Максима сюда переехала. Здесь садики, школы, у Лизы работа... На два города разрываться очень тяжело. Вот посмотрите, я сегодня даже не в платье. А все потому, что «Сапсан», переезды. Три часа сюда, потом три часа обратно домой, вся помнёшься.

- Михаил Сергеевич нам признался, что мечтает оставить работу и заниматься внуками. Вы тоже?

- Пока это роскошь... Конечно, иногда хочется посидеть на диване, почитать газету или отдохнуть на даче - но думаю, только лет через 10 сможем себе это позволить. Пока есть силы, будем работать.

Лариса Луппиан рассказала, что сейчас Лиза Боярская и Максим Матвеев живут с нейФото: Михаил ФРОЛОВ

- У вас театр, большая семья – как все успеваете?

- У меня в сутках 48 часов - 24 на семью, 24 на работу. У меня есть помощницы, но я все стараюсь успевать сама. И с внуками повозиться - мое главное удовольствие.

- Какие бабушкины обязанности больше всего вас радуют?

- Я все обязанности люблю! И книжку почитать, и поиграть, и спать уложить, и погулять... В плане сна у меня есть один секрет, проверенный годами. Я его опробовала с Лизой, потом с внучкой Анечкой - она в детстве была очень неспокойная, сейчас даже удивительно, переросла. Я девочкам строго так говорила: если не будешь укладываться, придёт инспекция, которая забирает непослушных детей... Это звучало так убедительно - они верили и тут же закрывали глазки.

- У вас такие разные внуки и внучки – есть и малыши, и взрослые девушки. У кого сейчас самый интересный возраст?

- У младшего, конечно, у Григория. Ему 5 декабря будет годик, скоро начнёт ходить. Он так радуется нам всем! То к одному на ручки пойдёт, то к другому. Мы все так счастливы, что у нас в семье есть этот замечательный малыш. Такой приветливый, гостей очень любит.

- Не можем не спросить – как столько лет счастливо уживаетесь с супругом? Он у вас строгий, особенно в плане женского предназначения: никакой работы, должна заниматься семьей…

- Знаете, Михаил Сергеевич только на публике строгий. А дома он спокойный, любящий папа и дедушка, да и с годами стал значительно мягче. За столько лет я уже знаю, как с ним договориться.

- Значит, муж голова, а жена все-таки шея?

- Ну конечно!