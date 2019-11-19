Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак выступят в финале «Детского Евровидения» под третьим номером

Участники «Детского Евровидения» от России — студенты «Академии Игоря Крутого» 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел по итогам жеребьевки будут выступать на сцене Gliwice Arena 24 ноября под номером 3. Татьяна и Денберел исполнят песню «A time for us», в создании которой Таня принимала активное участие.

Напомним: накануне отъезда юных артистов поддержали многие знаменитости. Напутственные слова ребятам сказали олимпийские чемпионы по фигурному катанию: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова; мировые звезды: дирижер Юрий Башмет, бельгийская певица Лара Фабиан, оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов; звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Юлия Савичева, солисты группы «Дискотека Авария», телеведущие Лера Кудрявцева и Марина Кравец. Знаменитости записали видеообращения с призывом активно голосовать за ребят.

Татьяна и Денберел исполнят песню «A time for us». Фото: пресс-служба «Детского Евровидения»

ИЗ «ДОСЬЕ «КП»

Финал международного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливице. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней «Время для нас» (A time for us). Ребята учатся в «Академии Игоря Крутого». Татьяна занимается вокалом с 4-х лет, играет на фортепиано и флейте, сама пишет музыку и стихи, у нее много спортивных наград. Девочка принимала активное участие в написании конкурсной песни. Денберел — победитель суперсезона шоу «Ты Супер!» и конкурса «Детская Новая Волна». Ребята познакомились и сдружились после участия в одном из конкурсов, а позже решили вместе попробовать свои силы на «Детском Евровидении-2019».

Участники «Детского Евровидения» от России будут выступать под номером 3. Фото: пресс-служба «Детского Евровидения»

В отличие от взрослого «Евровидения», на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу (junioreurovision.tv). Первый этап онлайн голосования будет открыт 22 ноября с 22:00 по московскому времени и продлится до 17:59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут.

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Уже 17 ноября, студенты «Академии Игоря Крутого» 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак улетают в польский город Гливицы, где 24 ноября будут представлять Россию в финале международного песенного конкурса. (подробности)