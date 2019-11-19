Бизнес на YouTube: Как и сколько зарабатывают топ-блогеры в России

Есть два способа заработать в YouTube. Первый и для многих основной - автоматическая принудительная реклама или партнерка. Ее выставляет сам сервис на свое усмотрение в трех вариантах: перед роликом, во время, в конце. Реклама есть подешевле - та, которую можно пропустить или отключить всплывающий баннер, и подороже - ее придется досмотреть до конца. Все зависит от того, какому рекламодателю будет интересен канал и его аудитория.

Второй способ - реклама через интеграцию. То есть когда, к примеру, Ксения Собчак посреди интервью делает врезку в виде рекламы энтеросорбента или Юрий Дудь внезапно переключается на рассказ о крутой аудиосистеме. Есть и нативная интеграция, когда ненавязчиво упоминается или показывается бренд, или заходит о нем разговор, или встраивается по сюжету. Она самая дорогая, зато не так раздражает зрителей.

Если завести канал и выложить парочку видео, деньги сыпаться просто так не начнут. На аккаунте должно быть не меньше 1000 подписчиков за последний год, которые в сумме смотрели ваше видео не меньше 4000 часов. Но и это будут сущие копейки. Чем больше подписчиков, просмотров и активности (комментариев, лайков), тем больше денег можно заработать.

На первый взгляд новая профессия приносит фантастический доход. Но так ли все просто?

Подавляющее большинство россиян (82%) в возрасте от 18 до 44 лет смотрят YouTube. Люди находят тут то, чего нет не только в социальных сетях, но и на крупнейших телеканалах - Первый по уникальности контента давно позади. Звезды, в том числе мировые, перетекают сюда ради монетизации собственной популярности. Но успешными здесь становятся отнюдь не благодаря имеющейся известности. «КП Капитал» разобрался в теме.

ПЯТИЛЕТНИЕ ДЕТИ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ СУПЕРЗВЕЗД

Народный артист Олег Меньшиков год назад завел себе канал, где выпускает интервью с главными знаменитостями, включая Аллу Пугачеву, но у культового актера в десятки раз меньше просмотров, чем у Юрия Дудя. Модель Виктория Боня с миллионами подписчиков в Инстаграме на YouTube модной не стала. Ее ролики с советами о красоте порой не дотягивали и до 15 тыс. просмотров - на этом деньги не заработаешь. Да что говорить, даже оскароносного Мэтью Макконахи с его откровениями почти никто не заметил, подписчиков у мировой знаменитости даже меньше, чем у Бони.

Наоборот, именно YouTube сделал никому не известных людей звездами. Среди них в основном те, кто запускал каналы, не подозревая, что через пару-тройку лет те начнут приносить им миллионные заработки. К примеру, в первых строках абсолютного рейтинга - детские каналы. Это объяснимо: родители, пытаясь занять дитя и освободить личное время для себя, включают ребенку YouTube. Поэтому каналы, рассчитанные на недорослей, невероятно популярны.

«КП Капитал» совместил несколько рейтингов и составил пятерку самых богатых и успешных блогеров страны.

РЕЙТИНГ

Топ-5 самых известных и успешных звезд Ютуба в России

Настя (Like Nastya) Радзинская

«Жизнь маленькой девочки»

Девочка из Туапсе (Краснодарский край) известна во всем мире. Канал Насти Радзинской Like Nastya Vlog смотрят дети по всей планете (с дублированным переводом на множество языков). Шутка ли, но 5-летний ребенок (а точнее, ее родители) зарабатывает десятки миллионов рублей в месяц, выкладывая на YouTube 2 - 3 видео в неделю. Она входит в десятку самых популярных звезд мирового YouTube. А в Рунете у нее абсолютное первенство. Темы самые простые: Настя катается с горки, чистит зубы, покупает елку, распаковывает подарки, кормит животных в зоопарке и прочее. По словам родителей, они ни на что не рассчитывали - детского контента в YouTube и так очень много. Но спустя три года ребенок стал блогером-миллионником. А заодно и миллионером в буквальном смысле. Заработок семьи Радзинских составляет 200 - 500 тысяч долларов в месяц (то есть несколько миллионов долларов в год), рассказали они Forbes. И это объяснимо. Число подписчиков близится к 40 миллионам. У роликов - сотни миллионов просмотров (рекорд - 750 млн).

Несколько лет назад семья переехала на ПМЖ в Майами. Родители занимаются только каналом: пишут сценарии на каждый ролик, закупают реквизит, одежду, нанимают операторов. По сути, снимают очень качественные 3 - 5 минутные короткометражки.

Валентин (Wylsacom) Петухов

«Главный техноблогер страны»

Он не медийная знаменитость, как тот же Юрий Дудь. Но по популярности в YouTube бьет большинство коллег по цеху. 33-летний Валентин Петухов больше известен как Wylsacom или как главный техноблогер России. За прошлый год он заработал рекордные 82 миллиона рублей (по данным агентства РИАБ).

Когда-то он работал юристом. А в свободное от скучного дела время кустарно снимал ролики с обзором новых телефонов и других новинок, выкладывая их на YouTube. Так совпало, что в тот период, когда техника начала врываться в жизнь россиян и становиться прочной ее частью, канал Wylsacom стал чуть ли не первым непредвзятым источником информации о свежих гаджетах. В 2011 году он и подумать не мог, что блог станет баснословно прибыльным. Сегодня у Петухова больше 8 миллионов подписчиков. У самого популярного видео - 13 миллионов просмотров. Оно называется «Как убить iPhone за 30 секунд?». Там автор действительно уничтожает телефон комбинацией цифр и не рекомендует это повторять. Несмотря на то что в среднем его видео набирают 0,5 - 1 миллион просмотров, реклама у Wylsacom очень дорогая. Пре-ролл (принудительная реклама перед просмотром) стоит 300 тысяч рублей, а «эксклюзив» (полноценный видеопроект) и розыгрыш призов определенного бренда с предоставлением оных стоит 1,5 и 1,8 миллиона рублей соответственно. На все есть официальный прайс. С Валентином давно работает целая команда.

Юрий (вДудь) Дудь

«Сколько ты зарабатываешь?»

Заработки самого востребованного молодого журналиста в стране - 78 млн рублей в год (по данным агентства РИАБ). Свой канал на YouTube он завел в 2017 году. Первым выпуском шоу стало интервью с рэпером Бастой. Как на тот момент нераскрученный видеоблогер добился расположения Василия Вакуленко - редкого гостя самых мощных СМИ, - большая загадка. Но теперь на беседу с блогером приходят и шоумены, и политики, и даже известные экономисты (например, Сергей Гуриев). Сегодня Юрий в лидерах по числу просмотров в России. На 33-летнего интервьюера подписано 6,3 миллиона человек, а каждый выпуск шоу в среднем смотрят от 4 до 10 миллионов раз. Но никто из них не побил рекорда выпуска с блогером и телезвездой Настей Ивлеевой - 27 млн. Реклама у Дудя стоит от 1,2 млн рублей.

Настя Ивлеева

«Вытянула «золотую карту»

Первая леди Рунета по версии Forbes, ведущая «Орла и решки» и создатель собственного YouTube-шоу, как принято сейчас говорить, создала себя сама. 28-летняя блондинка родом из небольшой деревни Разметелево в Ленинградской области. Училась в Северной столице на факультете рекламы и PR, а в свободное время подрабатывала маникюршей. Затем устроилась на работу администратором ночного клуба. Где и познакомилась с Арсением Бородиным, солистом группы «Челси». Певец был первым, кто поверил в талант самобытной Ивлеевой и предложил ей завести микроблог, куда она могла выкладывать свои юмористические ролики-скетчи. Людям понравилось, появились фанаты, пошла первая реклама. Настя завела аккаунты во всех соцсетях, включая YouTube. Параллельно отучилась в школе телевидения «Останкино», ходила на кастинги, пока однажды ее не позвали вести «Орел и решка».

С тех пор популярность Ивлеевой возросла до небес. За два года Настя набрала 3,3 миллиона подписчиков на YouTube, открыла свое шоу, где беседует со звездами вроде Максима Галкина, Лолиты и Газманова. Каждый выпуск смотрят от 2 до 5 миллионов раз. А реклама у Ивлеевой, по данным Forbes, стоит 1 - 1,2 миллиона рублей.

Олег (Oblomoff) Григорьев

«Вкусные деньги»

Олег Григорьев, Славный Друже или Oblomoff - так зовут самого популярного в России фуд-блогера. 30-летний парень из Северной столицы за прошлый год заработал 52,5 миллиона рублей, по данным РИАБ. Начинал Григорьев в 2010-м, когда никто и не помышлял, насколько выгодно быть популярным в соцсетях.

Записывать ролики о приготовлении тех или иных блюд он начал, подобно Wylsacom, в качестве развлечения. Мол, готовить не умею, но научиться хочу. Славный Друже снимал совсем простые видео, как готовит сосиски в тесте, сметанный торт, вареных раков, пасту, пельмени. Продолжал это делать года три, и только тогда его стали замечать. Сотни тысяч таких же дилетантов захотели учиться готовить онлайн вместе с блогером.

С годами Григорьев поднаторел и стал продвинутым любителем. Первые рекламные предложения появились, когда он начал выпускать обзоры ресторанов, кафе и служб доставки. Он старался объективно оценивать еду из общепита, чем и подкупил народ. Теперь у него 3,8 млн фанатов на YouTube и в среднем миллион просмотров у каждого ролика. Готовит он уже деликатесы, делает обзоры ножей, бытовой техники и всего, связанного с готовкой. Для этого открыл еще один канал, который также пользуется спросом.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Можно ли стать популярным блогером с нуля?

О том, возможно ли стать популярным, если завести канал сейчас и начать выкладывать туда видео, «КП Капитал» поговорил с Дмитрием ЗАБАВИНЫМ, руководителем агентства интернет-маркетинга Brandlif.

- Каковы шансы стать звездой на Ютубе и начать зарабатывать на рекламе миллионы, если ты никому не известен, но очень хочешь?

- Процент успеха крайне мал. Большинство направлений уже занято. Тот же Wylsacom был родоначальником формата обзоров, анбоксинга (распаковка товаров на камеру) телефонов, колонок, наушников и прочего. Это вовлекало большое количество людей. Первые снимают все сливки. То же самое и с блогером Oblomoff. Но тренды не стоят на месте. Появляются новые направления и хайповые темы. Те, кто держит руку на пульсе, могут попробовать закрепиться, освоив ту или иную новую стезю.

- Есть примеры новых перспективных направлений?

- В YouTube пошла волна разоблачителей. То есть ребят, которые выводят на чистую воду. Например, инфоцыган. Так называют тех, кто рассказывает про успех, дает советы, консультирует, как строить бизнес, сам его не имея. Те, кто их обличает, становятся все более востребованными, люди на них подписываются и со 2 - 3 выпуска в такие блоги начинают интегрировать рекламу. К примеру, успешный канал «Пограничник» или блог Евгения Колесова. Таких ребят много, они стали родоначальниками этого формата разоблачения.

- Сколько можно заработать на YouTube?

- Через официальную рекламу на сайте, которая вшивается в ролик, в месяц выходит в районе $200 при 100 000 подписчиков. Если на канале хочет рекламироваться какой-то бренд, то это интеграция. Под него даже разрабатывается некий сюжет, чтобы включить его в ролик. У каждого блогера на нее свои прайсы. У топовых блогеров такая интеграция может достигать нескольких миллионов рублей за один ролик.

- Есть ли у звезд накрутки подписчиков? Сколько это стоит?

- Достаточно вбить в поисковик - и сразу появятся фирмы-помощники. Но это практика прошлых лет, когда все стремились удивить количеством друзей, фанатов. Уже появились специальные сервисы, которые помогают оценить и понять, сколько людей реальных, а сколько накрученных. Топовые блогеры к такому не прибегают. YouTube тоже не стоит на месте, срезает ботов, выявляет неактивных подписчиков, блокируя их. Можно накрутить хоть 15 миллионов, но когда рекламодатель узнает, что 99% просмотров происходило в условной Бангладеш, то поймет, что его рекламу никто не увидит и на этом канале она будет бесполезна.

- Сколько стоит раскрутиться на YouTube?

- Это очень индивидуально. Раскручивают как монобренды и крупные компании, так и отдельных блогеров. Раскрутка начинается со 100 - 150 тысяч рублей за первый месяц, когда прорабатывается концепция, подключаются креативщики, создается легенда, запускается канал. А дальше может дойти и до миллиона - большая часть потребуется на оплату рекламы в социальных сетях, ежедневную настройку и контроль контента, трафика, подписчиков. Главное - найти нишу и закрепиться в ней, тогда инвестиции окупятся. Но если человек неамбициозный, не имеет своего стиля, плохо говорит, у него не поставлена речь, он будет неинтересен.

- Например, Юрий Дудь, казалось бы, взялся из ниоткуда, но не стоит забывать, что его начал продвигать автор раскрученного блога «Дневник Хача» Амиран Сардаров. Это тоже способ раскрутки?

- Коллаборация с топ-блогерами - один из самых эффективных каналов продвижения на YouTube. Так можно быстро заявить о себе. Но если вы никто и договорились об упоминании с Амираном Сардаровым, к вам придут, не найдут ничего интересного и забудут. Если же вы чем-то отличились, то к вам придут, запомнят и подпишутся. Но такая коллаборация стоит бешеных денег: от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

- А как быть интересным? Сесть на фоне ковра и наговорить на камеру то, что внутри клокочет?

- Как ни странно, но уже пару лет идет новая тенденция. Люди клюют на натуральность. Чем проще ролик снят, чем дешевле камера (не говоря про спецэффекты, суперобработку, монтаж), чем откровеннее информация сообщается, тем больше доверия и фанатов. А чем дороже производство видео, чем больше обработки, тем больше складывается впечатление, что за счет этого хотят что-то продать и произвести рекламу. Мы же интуитивно переключаем канал, когда начинается реклама по радио или ТВ. Так и здесь. Можно ввалить кучу денег, сделать красивый контент, но люди сразу поймут, что все ради продажи. Так что больше естественности и телефонная камера в руку!

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий (Гоблин) ПУЧКОВ, писатель, переводчик, видеоблогер:

Из миллионов выстреливают единицы

- Даже с помощью технологий заставить себя любить сотни тысяч людей невозможно. Из миллионов выстреливают единицы, как и в любой другой сфере. И даже если посчастливится стать таким, это вовсе не значит, что популярность блогеров будет длиться вечно. В конце 80-х мы продавали компьютеры с 1000-процентной прибылью, теперь этот бизнес приносит максимум 5%.