Эмилия Кларк обвинила продюсеров «Игры престолов» в том, что ее принудили сниматься обнаженной

Сериал «Игра престолов» запомнился зрителям не только захватывающим сюжетом, но и весьма откровенными сценами. Спустя несколько лет после съемок исполнительница роли Дейенерис Таргариен обвинила боссов сериала в том, что ее фактически заставили сниматься обнаженной. Когда Эмилия получила роль в телесаге, ей было 23 года, и она была никому не известной. Дейнерис прославила Кларк — но и стоила ей немалых испытаний. В интервью телеведущему Дэксу Шепарду 33-летняя звезда рассказала, как тяжело ей дались «голые» кадры.

По словам звезды, когда она подписывала контракт, то не давала свое согласие сниматься без одежды. Однако сценарий писался на ходу, и телебоссы принялись уговаривать ее обнажиться в кадре.

- Я буквально сражалась с ними на съемочной площадке, говорила: «Нет, простыня останется в кадре!». А они мне в ответ: «Ты же не хочешь разочаровывать поклонников сериала!». А я такая: «Да пошли вы!», - призналась Эмилия во время интервью.

Актриса не предполагала, что в сериале будет так много обнаженных сцен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актрисе пришлось согласится, но она даже не предполагала, что ее заставят раздеваться в кадре так часто.

- Я взялась за работу, а потом мне прислали сценарий, и тут-то поняла, в чем будет загвоздка, - вспоминает Кларк. - Я только-только окончила театральную школу, поэтому восприняла все как работу: если в сценарии есть эта сцена, то она нужна. Уговаривала себя, пыталась смириться. В первом сезоне понятия не имела, что делаю, что все это такое. Никогда прежде не была на съемочной площадке голой, да еще среди такого количества людей. Не знала, что мне делать, что от меня ждут, что я хочу… В первом сезоне снималась с мыслью, что недостойна ничего требовать и ни в чем нуждаться. Я могла плакать в ванной, а потом возвращаться на съемочную площадку и снимать сцену.

Во время съемок Эмилию поддерживал ее партнер по площадке Джейсон Момоа. В «Игре престолов» он сыграл роль Кхала Дрого. По словам Эмлии, Джейсон беспокоился за нее и всегда спрашивал, как она себя чувствует в совместных сценах.

- Мне было тяжело. Но во время сцен, которые мы снимали с Джейсоном, было чуточку легче. Он поддерживал меня и все время говорил: «Нет, милая, это ненормально», - рассказала Эмилия.

За время съемок актриса перенесла две операции на мозге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме обнаженных сцен актриса за годы съемок в сериале столкнулась с куда более серьезной проблемой - ей сделали две операции на мозге. Эмилия снималась в «Игре престолов» 8 сезонов подряд. И только недавно рассказала, что чуть не умерла от инсульта после съемок первого сезона. Британская актриса перенесла две аневризмы и две тяжелейших операции на мозге: одну в 2011 году, вторую — два года спустя, причем последняя операция едва не убила ее. Тогда ей было всего 24 года.

- Когда часть вашего мозга голодает больше, чем одну минуту, она умирает, что и случилось со мной после второй аневризмы, - рассказывала актриса в одном из интервью. - Доктора смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь: «Ну, мы думаем, это может быть ее концентрация, а может быть периферийное зрение». В течение очень долгого времени я думала, что больше не смогу играть и сниматься в кино. Это была настоящая паранойя.