Бабушка-бодибидер борется со стеснительностью с помощью штанги

Когда внуки Робин Хиллис станут старше, они смогут припугнуть обидчиков бабушкой. Так делают все дети. Но здесь ситуация другая – спорить с такой бабушкой реально страшно. Потому что пенсионерка не из тех, что закормит обидчика пирожками до состояния «не встать со стула». Хиллис – бодибилдер с 30-летним стажем. Ее мышцам может позавидовать даже опытный спортсмен.

robintripledee Робин Хиллис в спортзал пришла в 1989 году. Говорит, что была очень стеснительная из-за высокого роста и чрезмерной худобы.

robintripledee Бабушка - бодибилдер

Тем временем женщине уже 48 лет. Она дважды мама и трижды бабушка: в свободное от тренировок и работы время она занимается воспитанием внуков -трехлетней Авель, двухлетней Авианной и годовалого Уинтера. Они, признается изданию The Sun ее дочь, самые преданные поклонники и не пропускают ни одного соревнования по бодибилдингу любимой бабули.

В спортзал канадка Робин Хиллис пришла в 1989 году. Говорит, что была очень стеснительная из-за высокого роста и чрезмерной худобы. Хотела с помощью спорта привести фигуру в норму и меньше комплексовать из-за своей внешности. Но так увлеклась грифами и гантелями, что е смогла остановиться ни когда забеременела, ни когда стала молодой мамой. Дом она совмещала с регулярными тренировками.

robintripledee Бодибилдер из Канады Робин Хиллис

В 2014 году Робин получила профессиональную карту Международной федерации бодибилдинга, и теперь она участвует в профессиональной лиге по всему миру. На работе, Хиллис является сотрудницей исправительного учреждения, поддерживают увлечение женщины. График позволяет ей тренироваться шесть раз в неделю – это перед соревнованиями. В межсезонье она ходит в зал всего пять раз я неделю.

robintripledee Робин активно участвует в соревнования

- Я получаю разные реакции, но в основном положительные. Я редко получаю негативные комментарии в социальных сетях или лично, - признается женщина.

robintripledee Такая бабушка кому угодно даст отпор

Робин Хиллис частый гость на кухне. Ест она не меньше пяти раз в день, правда, вместо бабушкиных пирогов – в основном вареные яйца, рыбу и мясо. В дни разгрузки любит посидеть с семьей в суши-баре или побаловать себя шоколадом.