2019-11-19T11:19:34+03:00
Спорт

Бабушка-бодибидер борется со стеснительностью с помощью штанги

Трое внуков Робин Хиллис не пропускают ни одно соревнование спортивной пенсионерки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщина занимается спортом около 30 лет Фото: instagram.com/robintripledeeЖенщина занимается спортом около 30 лет Фото: instagram.com/robintripledee
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Когда внуки Робин Хиллис станут старше, они смогут припугнуть обидчиков бабушкой. Так делают все дети. Но здесь ситуация другая – спорить с такой бабушкой реально страшно. Потому что пенсионерка не из тех, что закормит обидчика пирожками до состояния «не встать со стула». Хиллис – бодибилдер с 30-летним стажем. Ее мышцам может позавидовать даже опытный спортсмен.

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Робин Хиллис в спортзал пришла в 1989 году. Говорит, что была очень стеснительная из-за высокого роста и чрезмерной худобы.
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Бабушка - бодибилдер
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Тем временем женщине уже 48 лет. Она дважды мама и трижды бабушка: в свободное от тренировок и работы время она занимается воспитанием внуков -трехлетней Авель, двухлетней Авианной и годовалого Уинтера. Они, признается изданию The Sun ее дочь, самые преданные поклонники и не пропускают ни одного соревнования по бодибилдингу любимой бабули.

В спортзал канадка Робин Хиллис пришла в 1989 году. Говорит, что была очень стеснительная из-за высокого роста и чрезмерной худобы. Хотела с помощью спорта привести фигуру в норму и меньше комплексовать из-за своей внешности. Но так увлеклась грифами и гантелями, что е смогла остановиться ни когда забеременела, ни когда стала молодой мамой. Дом она совмещала с регулярными тренировками.

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Бодибилдер из Канады Робин Хиллис
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В 2014 году Робин получила профессиональную карту Международной федерации бодибилдинга, и теперь она участвует в профессиональной лиге по всему миру. На работе, Хиллис является сотрудницей исправительного учреждения, поддерживают увлечение женщины. График позволяет ей тренироваться шесть раз в неделю – это перед соревнованиями. В межсезонье она ходит в зал всего пять раз я неделю.

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Робин активно участвует в соревнования
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- Я получаю разные реакции, но в основном положительные. Я редко получаю негативные комментарии в социальных сетях или лично, - признается женщина.

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Такая бабушка кому угодно даст отпор
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Робин Хиллис частый гость на кухне. Ест она не меньше пяти раз в день, правда, вместо бабушкиных пирогов – в основном вареные яйца, рыбу и мясо. В дни разгрузки любит посидеть с семьей в суши-баре или побаловать себя шоколадом.

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Перед соревнованиями Робин тренируется шесть раз в неделю
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ИСТОЧНИК KP.RU

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