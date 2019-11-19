2019-11-19T12:01:43+03:00
Звезды

Малый театр: «Состояние Юрия Соломина стабильное, поводов для беспокойства нет»

84-летний народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра был госпитализирован в одну из московских больниц
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Юрий Соломин находится в больнице с воскресеньяЮрий Соломин находится в больнице с воскресеньяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Юрий Соломин несколько дней провел дома с высокой температурой, после чего в минувшие выходные ему вызвали скорую. Медики приняли решение о госпитализации. Об этом сообщили источники Пятого канала.

Юрий Соломин находится в больнице с воскресенья.

Мы позвонили в пресс-службу театра, чтобы узнать, как себя чувствует народный любимец.

- Поводов для беспокойства точно нет. Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, - рассказали нам в театре. – Его семья решила подстраховаться и положила его в больницу. Он не в реанимации, а в обычной палате.

«КП» желает Юрию Соломину скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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