Малый театр: «Состояние Юрия Соломина стабильное, поводов для беспокойства нет»
Юрий Соломин несколько дней провел дома с высокой температурой, после чего в минувшие выходные ему вызвали скорую. Медики приняли решение о госпитализации. Об этом сообщили источники Пятого канала.
Юрий Соломин находится в больнице с воскресенья.
Мы позвонили в пресс-службу театра, чтобы узнать, как себя чувствует народный любимец.
- Поводов для беспокойства точно нет. Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, - рассказали нам в театре. – Его семья решила подстраховаться и положила его в больницу. Он не в реанимации, а в обычной палате.
«КП» желает Юрию Соломину скорейшего выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU