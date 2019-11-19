Малый театр: «Состояние Юрия Соломина стабильное, поводов для беспокойства нет»

Юрий Соломин несколько дней провел дома с высокой температурой, после чего в минувшие выходные ему вызвали скорую. Медики приняли решение о госпитализации. Об этом сообщили источники Пятого канала.

Юрий Соломин находится в больнице с воскресенья.

Мы позвонили в пресс-службу театра, чтобы узнать, как себя чувствует народный любимец.

- Поводов для беспокойства точно нет. Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, - рассказали нам в театре. – Его семья решила подстраховаться и положила его в больницу. Он не в реанимации, а в обычной палате.

«КП» желает Юрию Соломину скорейшего выздоровления.