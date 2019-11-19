Юрий Соломин попал в реанимацию с подозрением на пневмонию
Любимый несколькими поколениями россиян актер, народный артист СССР и режиссер Юрий Соломин экстренно доставлен в одну из столичных больниц, врачи оценивают состояние своего знаменитого пациента как тяжелое.
Несколько дней назад 84-летнему худруку Государственного академического Малого театра России стало плохо: поднялась высокая температура, болело все тело. Однако Юрий Мефодьевич отказывался обращаться к докторам и болел дома.
В итоге, когда родственники вызвали «Скорую помощь», бригада медиков доставила артиста в клинику с подозрением на пневмонию. У Юрия Соломина очень высокая температура и проблемы с артериями, сейчас он находится в реанимации, сообщает Пятый канал.
Напомним, как писал сайт kp.ru, артист ведет здоровый образ жизни, следит за режимом и питанием, у него сильный иммунитет.
«Комсомолка» желает Юрию Мефодьевичу поскорее выздороветь и вернуться в театр, к любимому делу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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