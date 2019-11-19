«Пусть сама зарабатывает»: отец Тимати отказался помогать младшей дочери

Сестра Тимати по отцу, которая вечером понедельника стала дебютанткой бала Tatler, очаровала гостей своей скромностью и воспитанием. 16-летняя Аня Юнусова смущалась при виде камер, хотя на все вопросы старательно отвечала. В том числе и про брата: что ей честно нравятся у него «пара песен – точнее, все хорошие, но мне близки несколько», и про его новорожденного малыша – «это невероятное создание», и про то, почему с такими связями (все-таки у Тимати свой раскрученный лейбл звукозаписи) она еще не запела – «я бы хотела продвигать азиатское искусство, обожаю фильмы Ким Ки Дука».

На балу девушку сопровождали родители – бизнесмен Ильдар Юнусов, партнер швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG, и мама – декоратор Ирина Андреева. В разговоре с «Комсомолкой» счастливый отец (который всегда был непубличным человеком и избегал любых интервью) поделился мыслями о воспитании детей: их у Юнусова четверо от двух браков – кроме Ани и ее 24-летней сестры Насти, еще Артем и Тимати, у которого на днях родился сын.

- Вы крошку-внука уже нянчили? – поинтересовалась «КП».

- Да. Хороший пацан получился!

- Да и внучка у вас прелесть.

- А внучка боевая, с ней будет непросто.

- Да вы что? А весь Инстаграм умиляется - какая умница Алиса, настоящий ангел! А оказывается, хулиганка?

- Конечно.

- А что скажете о младшей Ане – такая скромная девушка.

- Аня на самом деле… моя мама!

- Как это? То есть дочь вас воспитывает?

- Когда моя жена уезжает, мной занимается Аня - она меня кормит, поит, следит, чтобы я все делал правильно.

Сестра Тимати Аня Юнусова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А с кавалерами дочь вас уже знакомила?

- Пока не решается.

- Парням будете допрос устраивать или постараетесь помягче?

- Нет, у нас с дочерью сделка. Находит кавалера – приводит, я высказываю свое мнение, а дальше она вольна поступать, как хочет.

- А если ослушается, что тогда – лишится пол-царства?

- Нет. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей!

- Ваша дочь сказала, что хочет заниматься искусством. Поможете ей на первых порах?

- Беда в том, что я ничего – ну вот абсолютно! – не понимаю в современном искусстве. Остановился на Пикассо и дальше не смог развиваться. Поэтому дальше Аня сама – я свое закончил.

- Но ведь можно просто помочь финансово, зачем разбираться?

- Девушка она сообразительная, сообразит и это.

- То есть пусть сама зарабатывает?

- Абсолютно!

К слову, знаменитый рэпер в своих интервью не раз повторял: его отец, несмотря на деньги и связи, с детства воспитывал в нем самостоятельность.

- У меня очень обеспеченные родители, - рассказывал Тимати. – Но отец меня воспитывал таким образом, что я всего должен добиваться сам.

Напомним, с матерью певца Симоной Ильдар Юнусов развелся в 1996 году. Дочери от второго брака, которая родилась и до сих пор много времени проводит в Швейцарии, бизнесмен постарался дать лучшее образование. Аня учится в 10 классе Московской экономической школы, стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects: искала ценности на блошиных рынках и составляла дефектные ведомости на стройках. Летом семья отдыхает в Сен-Тропе, зимой – на горнолыжном курорте Вербье. Продолжить учебу девушка мечтает в Лондоне, в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина - и скорее всего, своего добьется.

Поэтому, отказываясь от помощи дочери, влиятельный папа, скорее всего, лукавит: с такими дипломами работа мечты ей обеспечена.

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