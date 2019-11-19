2019-11-19T14:00:30+03:00
Общество

В новых плацкартных вагонах столик будет у каждого пассажира

Цены на билеты в современные вагоны обещают оставить прежним [фото, видео]
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Полки станут чуть шире: вместо прежних 58-60 см они увеличатся до 62 см. Длина не изменится: 166,5 см для обычных полок и 175 см для боковыхПолки станут чуть шире: вместо прежних 58-60 см они увеличатся до 62 см. Длина не изменится: 166,5 см для обычных полок и 175 см для боковыхФото: Андрей МИНАЕВ
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Российские железнодорожники объявили о планах обновить подвижной состав за пять лет на 36%. Прототип новой плацкарты, который придёт на смену вагонам-«старичкам» (сейчас их средний возраст - 17,7 лет), показали на выставке «Транспорт России».

Итак, какие основные нововведения:

1. Появятся шкафчики для хранения одежды.

2. Шторка у каждого спального места, которая позволит отгородиться от чужих взглядов и создать личное пространство, вроде капсулы. Второй вариант - трансформирующаяся перегородка между полками в стене.

Личный столик для каждого пассажира (на верхних полках он откидывается от стены) Фото: Андрей МИНАЕВ

Личный столик для каждого пассажира (на верхних полках он откидывается от стены)Фото: Андрей МИНАЕВ

3. Личный столик для каждого пассажира (на верхних полках он откидывается от стены).

4. Полки станут чуть шире: вместо прежних 58-60 см они увеличатся до 62 см. Длина не изменится: 166,5 см для обычных полок и 175 см для боковых.

Разрабатывает новые вагоны «Трансмашхолдинг». Заместитель гендиректора этой компании Александр Лошманов рассказал, что планируется выпускать вагоны с совершенно новыми вариантами расположения полок: в шахматном порядке и «елочкой». Их широкой публике покажут в 2020 году.

Возрастёт ли цена на билет в такие супервагоны?

Шторка у каждого спального места, которая позволит отгородиться от чужих взглядов и создать личное пространство, вроде капсулы. Второй вариант - трансформирующаяся перегородка между полками в стене Фото: Андрей МИНАЕВ

Шторка у каждого спального места, которая позволит отгородиться от чужих взглядов и создать личное пространство, вроде капсулы. Второй вариант - трансформирующаяся перегородка между полками в стенеФото: Андрей МИНАЕВ

- Тарифы на проезд устанавливает антимонопольная служба, поэтому цена в старых и новых вагонах не будет отличаться, - успокоил глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

Напомним, с 1 января 2020 года привычные категории «плацкарт» и «купе» должны уйти в прошлое. Вместо этого на железной дороге будет введено деление на 4 класса: «бюджет» (соответствует плацкарту), «эконом» (купе), «комфорт» и «бизнес».

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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