РЖД представил концепцию нового плацкартного вагона

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-19T12:53:43+03:00

Окончательный вариант планировки будет принят после консультаций с экспертами и пассажирами [видео]

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Холдинг РЖД показал макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Он был представлен на стенде Международного форума "Транспорт России" в натуральную величину.

Количество мест в таком вагоне останется неизменным - одновременно в нем смогут находиться 54 пассажира. А вот дизайн и эргономика кардинально изменятся: станет более комфортно, появится персонализированное пространство. Также будут задействованы передовые технологии в сфере обеспечения безопасности, экологичности и энергоэффективности.

Окончательные решения по планировке примут после консультаций с экспертами и опросов пассажировФото: Андрей МИНАЕВ

Окончательные решения по планировке примут после консультаций с экспертами и опросов пассажиров. Из всех концепций выберут один вариант. В модели же, представленной на выставке, показан привычный всем плацкарт с модульными секциями – шкафами. Габариты вагона, ширина и длина полок сохранены.

РЖД представил концепцию нового плацкартного вагонаФото: Андрей МИНАЕВ

"Таким образом, в концепте были сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для путешествий больших компаний или пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на более уединенное путешествие", - сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании.

Сайт kp.ru писал, что в планах у железнодорожников оснастить все плацкарты USB-розетками, светильниками, микроволновками, холодильниками и душевыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744718" frameborder="0"></iframe> РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU