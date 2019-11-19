2019-11-19T12:53:43+03:00
Общество

РЖД представил концепцию нового плацкартного вагона

Окончательный вариант планировки будет принят после консультаций с экспертами и пассажирами [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В вагоне одновременно могут находиться 54 пассажираВ вагоне одновременно могут находиться 54 пассажираФото: Андрей МИНАЕВ
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Холдинг РЖД показал макет нового плацкартного вагона с модульным пространством. Он был представлен на стенде Международного форума "Транспорт России" в натуральную величину.

Количество мест в таком вагоне останется неизменным - одновременно в нем смогут находиться 54 пассажира. А вот дизайн и эргономика кардинально изменятся: станет более комфортно, появится персонализированное пространство. Также будут задействованы передовые технологии в сфере обеспечения безопасности, экологичности и энергоэффективности.

Окончательные решения по планировке примут после консультаций с экспертами и опросов пассажиров Фото: Андрей МИНАЕВ

Окончательные решения по планировке примут после консультаций с экспертами и опросов пассажировФото: Андрей МИНАЕВ

Окончательные решения по планировке примут после консультаций с экспертами и опросов пассажиров. Из всех концепций выберут один вариант. В модели же, представленной на выставке, показан привычный всем плацкарт с модульными секциями – шкафами. Габариты вагона, ширина и длина полок сохранены.

РЖД представил концепцию нового плацкартного вагона Фото: Андрей МИНАЕВ

РЖД представил концепцию нового плацкартного вагонаФото: Андрей МИНАЕВ

"Таким образом, в концепте были сохранены пассажирские места с традиционной компоновкой, удобной для путешествий больших компаний или пожилых пассажиров, и, в то же время, добавлены места, рассчитанные на более уединенное путешествие", - сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании.

Сайт kp.ru писал, что в планах у железнодорожников оснастить все плацкарты USB-розетками, светильниками, микроволновками, холодильниками и душевыми.

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.Андрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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