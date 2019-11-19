Замминистра строительства и ЖКХ РФ назвал необходимые условия хорошей работы дорожников

Ведущие программы «Россия в движении» радио «КП» президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и журналист Антон Челышев побеседовали с замминистра строительства и ЖКХ Дмитрием Волковым о необходимых изменениях в системе проведения дорожных работ. Обсуждались такие важные вопросы, как контроль над строительными работами со стороны волонтеров-общественников и повышение квалификации.

Как заявил Дмитрий Волков, нынешняя система квалификации работников оставляет желать лучшего – она ограничена слишком общими условиями и не может показать, кто из работников и правда является сильным специалистом в своей отрасли.

«Работник обязан повышать свою квалификацию и сдавать соответствующие экзамены, если он хочет расти по службе и зарплате. Для этого мы планируем использовать национальную систему квалификации и для критически важных для безопасности специальностей – государственную аттестацию. Например, она введена для экспертов – от них точно зависит безопасность, это важно для качества, для людей», - рассказал Волков на полях московского форума «Транспортная неделя-2019».

Еще одним фактором, который влияет на качество дорожных работ, по мнению Волкова, является тесная работа с общественниками. Несмотря на то, что контроль со стороны волонтеров, не имеющих профессиональных навыков дорожников, может восприниматься «по меньшей мере, с напряжением», именно он позволяет получить обратную связь от потребителей.

«Во-первых, мы работаем всё же для людей, не для самих себя, поэтому людей надо слышать, даже когда они говорят неприятные вещи. Во-вторых, любой человек подвержен профессиональной деформации, мы говорим «глаз замылился». Это случается, кто-то должен глаза «размыливать». Это бывает жестко, даже обидно. Но зато посмотрите, какого эффекта мы достигли, когда в Москве ввели возможность каждому жаловаться на выбоины в дорогах!» - заключил замминистра.

Ранее в рамках форума глава Республики Тыва поделился региональным опытом преподавания ПДД детям.