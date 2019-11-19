Глядя на Зеленского, собирающегося в Париж…

Ну что, пан начинающий президент, вот и пришло оно, твоё первое испытание большой международной политикой. Это тебе не с далёким Трампом по телефону любезничать…

9 октября в Париже три матёрых международных авторитета будут тебя жёстко трепать. Каждый будет навязывать свою игру, шурша тузами в рукавах.

Это не тот случай, когда новичку везёт.

Но у тебя есть решающее преимущество, о котором ты уже как-то говорил.

Они замкнуты на интересы (выгодно – не выгодно), а ты – на предельные вопросы (война и мир, жизнь и смерть); это даёт ощущение высшей правоты. Вот с этим чувством и надо ехать.

А чтобы не ошибиться в Париже, надо, как ни странно, представить себе Киев. Спросить себя, с чем я приеду домой и как меня встретят?

И уже от этого планировать действия за столом переговоров.

1. Тебе нужно будет вернуться домой с результатом, который большинство страны, проголосовавшее за «мир сейчас», примет со вздохом облегчения - как первый реальный шаг в правильном направлении и как сигнал надежды. И тебе это предстоит внятно и убедительно показать всем «своим». Внятно и убедительно. Чтобы перестали сомневаться и метаться, чтобы сказали о тебе «да, свой».

2. Нужно будет принять весь оглушительный злобный вой, весь мутный поток поношений и угроз, который в любом случае неизбежно на тебя обрушится по возвращении – что бы ты ни сделал и с чем бы ты ни вернулся. Из «этих» ты никого не переубедишь и не остановишь. Им придётся ответить весомо, жестко и убедительно. И предостерегающе.

3. Тебе придётся взвалить на себя груз ответственности, сказав во всеуслышание:

- я унаследовал эту проклятую войну…

- я получил на руки этот нормандский формат и порождённые им документы…

- я ничего не выдумал, не обрушил и не нагромоздил, мне всучили ломаную лопату разгребать чужое дерьмо…

- я принудительно поставлен перед дилеммой: или мир по пакетному соглашению «Минск-2», или обнуление всего переговорного процесса - и война.

Долгая и бессмысленная война в одиночестве и без шансов.

- Как президент страны, я выбираю мир, ради которого вы меня избрали.

- Я беру на себя ответственность за единственный, оставшийся нам путь к миру: мы выполним все обязательства по соглашению «Минск-2» так, как они написаны.

- Мы объединим Донбасс и дальше будем сами у себя дома залечивать раны, отстраивать разрушенное, создавать передовую экономику, строить эффективное государство.

- Все, кто с этим не согласен, на самом деле толкают нас в войну, разруху и безнадёгу, что бы они при этом ни говорили.

4. На пути к миру тебе придётся решительно пойти ва-банк, думая не о рейтинге, а о своей миссии и месте в истории. Твой главный ресурс – огромное народное большинство, которого в твоей стране ещё ни у кого не было. Твой решающий аргумент – общенародный референдум о мире, волю которого президент вправе исполнить всеми силами и инструментами, имеющимися у государства.

С таким пониманием реальности никакие матёрые волки не страшны – ни в Париже, ни в Киеве.