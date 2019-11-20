Мобильное приложение, выездная бригада, обучение: Придуманная в Казани модель адаптации мигрантов расширяется на всю страну

В России сейчас находится 12 миллионов мигрантов, это 8% от общего населения страны. И по мнению экспертов, к концу 2019 года может быть поставлен рекорд по притоку лиц из-за рубежа в нашу страну за последние 10 лет.

- Зачастую миграция воспринимается, лишь как временный приезд рабочей силы на низкооплачиваемые вакансии, но как показывает статистика событий невнимательность к вопросам социальной адаптации и интеграции мигрантов напрямую влияет на безопасность, комфорт, здоровье граждан России, - так говорят в Автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век".

Организацию в 1999 году создала команда специалистов в сфере общественного здравоохранения. Она занималась профилактикой наркомании, ВИЧ. А в 2006 году запустила программу по профилактике социально значимых заболеваний среди мигрантов. Постепенно от медицинской работы активисты перешли к комплексному проекту по социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов.

- В Россию в основной массе прибывают молодые жители стран СНГ с низким уровнем образования, культуры, знания русского языка, отсутствием навыков пребывания в городской среде. Приезд в новую страну трудовых мигрантов, особенно из Центральной Азии освобождает их от прежних социальных норм, снимает контроль мусульманской общины махалля и провоцирует рискованное, а зачастую и противоправное поведение в России, - обрисовывают проблему авторы проекта.

Чтобы изменить ситуацию, в Центре помощи мигрантам в Казани начали проводить вводные ориентационные курсы для приезжих. Занятия состоят из четырех блоков: «Права и обязанности мигранта, профилактика правонарушений и экстремизма», «нормы и культура поведения в обществе, традиционные религии», «профилактика инфекционных и социально значимых заболеваний. Основные правила первой помощи», «основы разговорного русского языка и истории России».

Впервые в России был введен социальный патронаж - бригада из врача, юриста и социального работника выезжает в места, где работают и отдыхают мигранты: общежития, стройки, рынки, торговые комплексы.

Для работы выездной бригады оборудован микроавтобус Фото: "Новый век"

Было разработано мобильное приложение M-Help - “помощник” для тех, кто хочет приехать работать или учиться в Россию. Здесь можно бесплатно получить онлайн-консультацию у юриста или врача, записаться на прием к специалистам и быть в курсе всех новостей, касающихся миграционной политики России. Приложение доступно на семи языках: русском, узбекском, таджикском, английском, азербайджанском, киргизском и армянском.

В 2018 году модель была успешно опробована в Татарстане, а в 2019 году благодаря президентскому гранту запущен следующий этап - масштабирование этой практики на всю страну. Было начато обучение специалистов государственных и общественных организаций, работающих в сфере миграционной политики в других регионах страны.

Далее работа будет продолжена. По новому президентскому гранту сотрудники «Нового века» будут вести тьюторское сопровождение модели в 9 регионах и проведут обучение специалистов из еще 12 областей и республик.

- Сегодня согласно разным источникам от 5 до 7,5 % ВВП страны формируется за счет труда мигрантов. Цифра значительная. В этой связи наша задача максимально грамотно проводить процесс адаптации прибывающих иностранцев, для того чтобы эти люди стали тем ресурсом, который помогает развиваться нашей стране, - считает генеральный директор АБНО «Новый век» Лилия Таишева.