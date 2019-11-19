2019-11-19T18:15:04+03:00
Общество

Принят закон о правилах демонстрации нацистской символики

Авторы законопроекта считают. что страна-победитель не должна бояться символов
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кадр из культового советского телесериала "Семнадцать мгновений весны".Кадр из культового советского телесериала "Семнадцать мгновений весны".
Изменить размер текста:

Госдума в третьем чтении единогласно проголосовала за законопроект, который разрешает использовать на территории страны нацистскую символику без признаков пропаганды фашистской идеологии. Речь, конечно в первую очередь о художественных и документальных фильмах. От «Семнадцати мгновений весны» до «Обыкновенного фашизма». А также о плакатах, фотоальбомах, художественной литературе.

- Страна-победитель не может бояться каких-то символов, - заявила автор законопроекта, глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, - Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги, что было на рукавах у тех, кто вторгся в нашу страну.

По словам депутата, в начале декабря она внесет проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменят наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды.

В общем, Штирлиц продолжит уверенно идти по коридору в форме полковника СС, чтобы бороться с фашизмом в его логове. А в кинохронике Парада Победы 1945-го нацистские замена поверженного рейха будут бросать на брусчатку Красной площади — под ноги героев, победивших нацизм.

Госдума в третьем, окончательном чтении единогласно поддержала законопроект, разрешающий использование нацистской символики без признаков пропаганды фашистской идеологии.

Комментарий председателя Комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской:

— Сегодня Государственная Дума единогласно приняла решение, важное для улучшения морального климата в обществе. Данный законопроект исправляет одну из тех запретительных норм, которые принимались из благих побуждений, но с очень серьезной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься: а к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики? Что дальше будет с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где так или иначе присутствует фашистская свастика?

В результате возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем. Каждый случай привлечения граждан к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы 1945 года или антифашистского плаката попадал в СМИ, вызывал волну возмущения, а то и еще хуже — насмешек и издевательств. Сегодня мы наконец убрали этот кусок абсурда из нашей жизни.

Наш комитет, не выходя за пределы своих полномочий, предлагал разрешить использование нацистской символики при условии формирования негативного отношения к идеологии фашизма и при отсутствии признаков пропаганды в произведениях искусства, литературы, науки, в средствах массовой информации, в образовательных целях. Ко второму чтению в этот перечень мы собирались добавить реконструкторов, музеи, шла речь о компьютерных и видеоиграх. Но в какой-то момент стало понятно, что зреет политический консенсус, позволяющий расширить действие закона и не уточнять, в каких именно сферах допускается использование нацистской символики без признаков пропаганды. Я считаю это большой победой и очень признательна своему коллеге Василию Пискареву. Именно благодаря его усилиям знаменитый убийственный аргумент «ой, давайте не трогать, как бы чего не вышло!» в данном случае не смог оказаться для нас помехой.

Очень важно, что принятие инициативы произошло сейчас, когда страна начала готовиться к 75-летию Великой Победы. Публикуя кадры из советских фильмов, плакаты, фотографии военных лет, наши граждане чтут подвиг предков и, безусловно, формируют негативное отношение к идеологии нацизма.

Что касается более спорных случаев, а я уверена — таковых будет немного, решение должен принимать суд.

Страна-победитель не может бояться каких-то символов. Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги, что было на рукавах у тех, кто вторгся в нашу страну. Сегодня ты блюришь на экране свастику, а завтра кто-нибудь предложит затирать красные звезды — с формулировкой «как оскорбляющие память жертв большевизма». К сожалению, в современном мире толерантность и нетерпимость идут рука об руку. И очень важно в этих колебаниях маятника сохранять трезвую голову.

В ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен, и в начале декабря я буду иметь честь доложить его нижней палате парламента в первом чтении.

Сегодня мы сняли точку общественного напряжения, не потратив при этом ни единого бюджетного рубля. Денег здесь не требовалось, а требовался только здравый смысл. Прекрасно, что Госдума его проявила.

Как инициатор и автор законопроекта — горжусь!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Новости 24
Дума приняла законопроект о миллионных штрафах за неправильное хранение персональных данных россиян
Три миллиона на новую квартиру: Сахалинские врачи начали получать выплаты на покупку жилья
"Я суеверный человек": Зеленский заявил, что не будет бриться, пока в Одессу не вернутся три украинских корабля
Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России
Прокуратура Швеции закрыла дело Джулиана Ассанжа об изнасиловании
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Шанс на реконструкцию получила уникальная усадьба в Липецкой области
Аукционный дом Christie's выставит на торги прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Пушкина
В Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа
"Абсурд": Песков прокомментировал претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Ученые выяснили, что бактериальные инфекции вызывают рак
Каждый четвертый должник банка не успевает платить кредит в срок
Минобороны России направляет дополнительные патрули военной полиции в Сирию
Американский дипломат заподозрил Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС
"Хороший фактор": Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблей
Госдума сняла запрет на свастику в искусстве и науке
Ломидзе: Большинство туристов зимой уезжают в теплые страны