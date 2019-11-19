Принят закон о правилах демонстрации нацистской символики

Госдума в третьем чтении единогласно проголосовала за законопроект, который разрешает использовать на территории страны нацистскую символику без признаков пропаганды фашистской идеологии. Речь, конечно в первую очередь о художественных и документальных фильмах. От «Семнадцати мгновений весны» до «Обыкновенного фашизма». А также о плакатах, фотоальбомах, художественной литературе.

- Страна-победитель не может бояться каких-то символов, - заявила автор законопроекта, глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, - Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги, что было на рукавах у тех, кто вторгся в нашу страну.

По словам депутата, в начале декабря она внесет проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменят наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды.

В общем, Штирлиц продолжит уверенно идти по коридору в форме полковника СС, чтобы бороться с фашизмом в его логове. А в кинохронике Парада Победы 1945-го нацистские замена поверженного рейха будут бросать на брусчатку Красной площади — под ноги героев, победивших нацизм.

Госдума в третьем, окончательном чтении единогласно поддержала законопроект, разрешающий использование нацистской символики без признаков пропаганды фашистской идеологии.

Комментарий председателя Комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской:

— Сегодня Государственная Дума единогласно приняла решение, важное для улучшения морального климата в обществе. Данный законопроект исправляет одну из тех запретительных норм, которые принимались из благих побуждений, но с очень серьезной степенью недомыслия. Никто в тот момент не дал себе труда задуматься: а к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики? Что дальше будет с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа? Что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где так или иначе присутствует фашистская свастика?

В результате возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем. Каждый случай привлечения граждан к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы 1945 года или антифашистского плаката попадал в СМИ, вызывал волну возмущения, а то и еще хуже — насмешек и издевательств. Сегодня мы наконец убрали этот кусок абсурда из нашей жизни.

Наш комитет, не выходя за пределы своих полномочий, предлагал разрешить использование нацистской символики при условии формирования негативного отношения к идеологии фашизма и при отсутствии признаков пропаганды в произведениях искусства, литературы, науки, в средствах массовой информации, в образовательных целях. Ко второму чтению в этот перечень мы собирались добавить реконструкторов, музеи, шла речь о компьютерных и видеоиграх. Но в какой-то момент стало понятно, что зреет политический консенсус, позволяющий расширить действие закона и не уточнять, в каких именно сферах допускается использование нацистской символики без признаков пропаганды. Я считаю это большой победой и очень признательна своему коллеге Василию Пискареву. Именно благодаря его усилиям знаменитый убийственный аргумент «ой, давайте не трогать, как бы чего не вышло!» в данном случае не смог оказаться для нас помехой.

Очень важно, что принятие инициативы произошло сейчас, когда страна начала готовиться к 75-летию Великой Победы. Публикуя кадры из советских фильмов, плакаты, фотографии военных лет, наши граждане чтут подвиг предков и, безусловно, формируют негативное отношение к идеологии нацизма.

Что касается более спорных случаев, а я уверена — таковых будет немного, решение должен принимать суд.

Страна-победитель не может бояться каких-то символов. Никогда нельзя забывать, как выглядели твои враги, что было на рукавах у тех, кто вторгся в нашу страну. Сегодня ты блюришь на экране свастику, а завтра кто-нибудь предложит затирать красные звезды — с формулировкой «как оскорбляющие память жертв большевизма». К сожалению, в современном мире толерантность и нетерпимость идут рука об руку. И очень важно в этих колебаниях маятника сохранять трезвую голову.

В ближайшее время необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен, и в начале декабря я буду иметь честь доложить его нижней палате парламента в первом чтении.

Сегодня мы сняли точку общественного напряжения, не потратив при этом ни единого бюджетного рубля. Денег здесь не требовалось, а требовался только здравый смысл. Прекрасно, что Госдума его проявила.

Как инициатор и автор законопроекта — горжусь!