50-летие группы «Цветы»: Помолодевшая Пугачева и «жертва пластики» Агузарова
- Как молоды мы были, как искренне любили, - вздыхает, вспоминая о музыкальной юности и дружбе со Стасом Наминым Алла Пугачева.
В минувший вторник 70-летняя звезда пожаловала в Кремлевский дворец, чтобы поздравить легендарную группу «Цветы» с 50-летием.
Выглядела замечательно.
- Сцена лечит, дети молодят, - улыбается звезда, рассказывая о своих очаровательных двойняшках Гарри и Лизе.
- Алла Борисовна, ностальгируете по молодости? -интересуются у певицы репортёры.
- Вот ещё! Я и так молодая! -смеётся Примадонна.
В этот вечер Пугачева не просто гость, певица подарила Намину небольшое выступление.
И это не считая финальной песни, которую звезда спела с другими легендарными музыкантами и друзьями группы «Цветы».
57-летнюю Жанну Агузарову, которая тоже в этот вечер вышла на сцену Кремля, не узнать.
Видимо, артиста увлеклась пластикой, увеличив губы и подкорректировав скулы. Да и прическа, как всегда, инопланетная. На сей раз цвет волос спокойный, но глубокие залысины все же портят имидж королевы рок-н-ролла.
ИСТОЧНИК KP.RU