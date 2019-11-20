50-летие группы «Цветы»: Помолодевшая Пугачева и «жертва пластики» Агузарова

- Как молоды мы были, как искренне любили, - вздыхает, вспоминая о музыкальной юности и дружбе со Стасом Наминым Алла Пугачева.

В минувший вторник 70-летняя звезда пожаловала в Кремлевский дворец, чтобы поздравить легендарную группу «Цветы» с 50-летием.

alla_orfey Чудесный вечер с легендарными друзьями.Михаил Шемякин,Стас Намин.Как молоды мы были,Как искренне любили,как верили в себя.

Выглядела замечательно.

- Сцена лечит, дети молодят, - улыбается звезда, рассказывая о своих очаровательных двойняшках Гарри и Лизе.

- Алла Борисовна, ностальгируете по молодости? -интересуются у певицы репортёры.

- Вот ещё! Я и так молодая! -смеётся Примадонна.

В этот вечер Пугачева не просто гость, певица подарила Намину небольшое выступление.

alla_pugacheva_forum Posted @withrepost @statekremlinpalace Одним из главных подарков к 50-летию группы "Цветы" Стаса Намина мы, справедливо, считаем участие в концерте Примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачёвой А ещё - спетую зрителями песню "Летний вечер" В целом концерт прошёл очень драйвово, энергично, с ощутимой поддержкой гостей и друзей участников группы Кажется, будто всех перебросило на 50 лет в прошлое, артисты казались очень помолодевшими и заряженными своим творчеством Концерт прошёл, а видеоотчёт - остался. Наслаждайтесь! #statekremlinpalace #кремлевскийдворец #кремлёвский_дворец #kremlinpalace #afisha_moscow #гкд #стаснамин #группа_цветы #стас_намин #allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey

И это не считая финальной песни, которую звезда спела с другими легендарными музыкантами и друзьями группы «Цветы».

57-летнюю Жанну Агузарову, которая тоже в этот вечер вышла на сцену Кремля, не узнать.

serduchka_v 19.11.19. Москва Кремль Жанна и Алла на юбилее группы Цветы #жаннаагузарова #агузарова #аллапугачева #агузарова

Видимо, артиста увлеклась пластикой, увеличив губы и подкорректировав скулы. Да и прическа, как всегда, инопланетная. На сей раз цвет волос спокойный, но глубокие залысины все же портят имидж королевы рок-н-ролла.