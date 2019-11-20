2019-11-20T00:47:32+03:00
Звезды

Изменившаяся Жанна Агузарова появилась на публике и вызвала переполох

Кажется, губы 57-летней вокалистки стали еще больше, да и цвет волос теперь другой
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменившаяся Жанна Агузарова появилась на публике и вызвала переполохИзменившаяся Жанна Агузарова появилась на публике и вызвала переполохФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жанна Агузарова - редкий гость на светских мероприятиях. Королева отечественного рок-н-ролла в последнее время не появляется на публике. Однако ради легендарной группы Стаса Намина "Цветы", которая отмечает полувековой юбилей большим концертом в Кремлевском дворце, певица сделала исключение.

Жанна Агузарова составила компанию Алле Пугачевой, Сергею Мазаеву, Гарику Сукачеву, Александру Малинину и многим другим артистам. Они были приглашены Стасом Наминым в качестве участников праздничного вечера для шеститысячной аудитории концертного зала в центре Москвы.

57-летняя Агузарова крайне редко посещает светские тусовки. Поэтому каждое ее появление вызывает неподдельный интерес. Кажется, последний раз вокалистку видели в эфире программы "Вечерний Ургант". Тогда зрители заметили разительные перемены во внешности звонкоголосой певицы. Исполнительница увеличила губы, покрасилась в черный цвет и остригла челку.

felixgrozdanovfelixgrozdanov
Утром на Марсе, а вечером в Кремле
49 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В этот раз знаменитость вновь предстала неузнаваемой. Жанна прибыла в Кремль с огромным чемоданом. На ней красовалась тигровая шляпа, в тон ей косынка и темная куртка. На ногах - белые ботильоны на платформе. Очки закрыли половину лица.

А через некоторое время Агузарова вновь появилась перед репортерами. На этот раз изменившаяся певица предстала в черных узких брюках, белой кофте и пиджаке. Довершали стильный образ черные туфли на огромной платформе с золотистой бахромой. Как она в них ходит, одному Богу известно. На этот раз она была без очков.

Кажется, ее губы стали еще больше. Или это эффект от ярко-красной помады. Ни единой морщинки на лице. Все такая же миниатюрная и хрупкая, как и 30 лет назад. Светские хроникеры обступили артистку со всех сторон, не давая прохода. "Давайте мы вас проводим, Жанна", - кричали растерявшейся вокалистке со всех сторон. А она, тряхнув рыжей копной волос, умчалась прочь.

Жанна Агузарова впервые за долгое время появилась на публике и произвела фурор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жанна Агузарова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самой сексуальной женщиной России снова выбрали Ирину Шейк
Нетаньяху твердо решил сделать Иорданскую долину частью Израиля
Генсек НАТО объяснил, почему Альянс тратит на военные нужды больше денег, чем Россия
В Госдуме решат, сколько будут стоить самые дешевые сигареты
«Это было смешно»: Сотрудник СНБ США рассказал, как ему предлагали стать министром обороны Украины
«Понятия не имею»: Боярский опроверг информацию о смертельном ДТП
В ФАР поддержали идею продавать «красивые» номера на Госуслугах
Суд ООН обязал РФ предоставить меморандум по иску Украины
Киевский суд отпустил на поруки лидера радикальной партии Олега Ляшко
В школах могут ввести уроки по кибербезопасности
Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино
Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными
В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных
Армена Джигарханяна выписали из клиники после обследования
В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину
В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля
В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился
Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных водителей
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах