Изменившаяся Жанна Агузарова появилась на публике и вызвала переполох

Жанна Агузарова - редкий гость на светских мероприятиях. Королева отечественного рок-н-ролла в последнее время не появляется на публике. Однако ради легендарной группы Стаса Намина "Цветы", которая отмечает полувековой юбилей большим концертом в Кремлевском дворце, певица сделала исключение.

Жанна Агузарова составила компанию Алле Пугачевой, Сергею Мазаеву, Гарику Сукачеву, Александру Малинину и многим другим артистам. Они были приглашены Стасом Наминым в качестве участников праздничного вечера для шеститысячной аудитории концертного зала в центре Москвы.

57-летняя Агузарова крайне редко посещает светские тусовки. Поэтому каждое ее появление вызывает неподдельный интерес. Кажется, последний раз вокалистку видели в эфире программы "Вечерний Ургант". Тогда зрители заметили разительные перемены во внешности звонкоголосой певицы. Исполнительница увеличила губы, покрасилась в черный цвет и остригла челку.

felixgrozdanov Утром на Марсе, а вечером в Кремле

В этот раз знаменитость вновь предстала неузнаваемой. Жанна прибыла в Кремль с огромным чемоданом. На ней красовалась тигровая шляпа, в тон ей косынка и темная куртка. На ногах - белые ботильоны на платформе. Очки закрыли половину лица.

А через некоторое время Агузарова вновь появилась перед репортерами. На этот раз изменившаяся певица предстала в черных узких брюках, белой кофте и пиджаке. Довершали стильный образ черные туфли на огромной платформе с золотистой бахромой. Как она в них ходит, одному Богу известно. На этот раз она была без очков.

Кажется, ее губы стали еще больше. Или это эффект от ярко-красной помады. Ни единой морщинки на лице. Все такая же миниатюрная и хрупкая, как и 30 лет назад. Светские хроникеры обступили артистку со всех сторон, не давая прохода. "Давайте мы вас проводим, Жанна", - кричали растерявшейся вокалистке со всех сторон. А она, тряхнув рыжей копной волос, умчалась прочь.