2019-11-20T03:16:41+03:00
Общество

"Мисс Беларусь" Мария Василевич стала депутатом парламента

Красавица из Минска входит в топ-5 самых обаятельных и привлекательных девушек планеты
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Мария Василевич стала депутатом парламента. Фото: Виктор Драчев/ТАССМария Василевич стала депутатом парламента. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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В мае прошлого года 21-летняя Мария Василевич победила на конкурсе «Мисс Беларусь-2018», причем на трибуне за нее активно болели президент страны Александр Лукашенко вместе с олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой. А в ноябре этого года Мария на выборах в белорусский парламент получила доверие народа и соответственно депутатский мандат. Ранее Маша окончила факультет экономики и менеджмента Белорусского государственного экономического университета, поступила в магистратуру и успела поработать ведущей популярной программы на республиканском телевидении. Но теперь, возможно, написание научных трудов и освоение телепространства придется отложить в угоду работе законодательной.

после победы на республиканском конкурсе красоты она блестяще представила страну на «Мисс Мира-2018». Фото: Артем Иванов/ТАСС

после победы на республиканском конкурсе красоты она блестяще представила страну на «Мисс Мира-2018». Фото: Артем Иванов/ТАСС

Свежеиспеченный депутат парламента родилась в Минске, росла в большой семье, в детстве не считала себя красивой (а ведь сейчас ее параметры 80 - 60 - 90!), но близкие, в первую очередь папа, убеждали ее, что она принцесса.

Кстати, после победы на республиканском конкурсе красоты она блестяще представила страну на «Мисс Мира-2018», где вошла в топ-5 самых обаятельных и привлекательных девушек планеты.

Неизвестно, свободно ли сердце самого красивого депутата, но по условиям конкурса два года после него она не имеет права вступать в брак.

В мае прошлого года 21-летняя Мария Василевич победила на конкурсе «Мисс Беларусь-2018» Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мае прошлого года 21-летняя Мария Василевич победила на конкурсе «Мисс Беларусь-2018»Фото: Павел МАРТИНЧИК

ИСТОЧНИК KP.RU

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