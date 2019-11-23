Предметы интерьера, которые были почти в каждой советской квартире: фужеры в стенке и рога оленя

Хрусталь

Рюмочки, фужеры, вазы, ладьи - хрусталь хранился за стеклом и доставался в особо праздничных случаях. Во время уборки хрустальные предметы доставались из стенки тщательно протирались. Особым шиком была настоящая хрустальная люстра, хотя подобная роскошь встречалась только у зажиточных семей.

Рога

Один из популярных элементов декора в некоторых городских квартирах.

Рога лося или в отдельных случаях молодого оленя (они почему-то все чаще встречались в квартирах не охотников, а простых горожан), покрашенные темным лаком, вешались на стену.

Был и еще один рог: для напитков. Такой рог тоже имел подарочное предназначение, но редко когда использовался непосредственно для употребления жидкостей. Он как бы показывал - вот, дескать, либо хозяин был где-то на Кавказе, либо оттуда привезли ему этот презент. Кстати, сейчас примерно такую же функцию выполняют магнитики на холодильнике.

Торшер

Очень популярная штука в прошлом и практически исчезнувшая сейчас. Торшер, или лампа на длинной ножке, - промежуточное звено между настольной лампой и люстрой. Нельзя сказать, что им не пользовались. У некоторых даже выработалась привычка садиться в кресло и включать не большой свет, а именно торшер. Но для большинства этот предмет не был вещью первой необходимости. И в большинстве своем торшер покупался именно для антуража, хотя и служил в дальнейшем верой и правдой многим семьям.

Картины

Репродукции и оригиналы. Кто-то не гнушался вешать плакаты с тогдашними звездами эстрады. Но куда интереснее были репродукции известных картин. «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иван-царевич на сером волке». Для любителей природы - репродукции картин Шишкина и Айвазовского.

Еще один вариант художественного оформления одной из стен - покупка гобелена. Они также выпускались по мотивам известных картин Васнецова и Репина, но были и с восточными мотивами, со зверушками, просто лесные пейзажи. Некоторые их вешали на стены, другие предпочитали использовать гобелен в качестве пледа на кровать.

Фарфоровые фигурки

Семь слоников - символ достатка, балерина, застывшая с поднятой ножкой, миниатюрный ягненок. Фарфор служил украшением тогда и предметом коллекционирования сейчас - некоторые особо редкие произведения стоят многие тысячи рублей.

Более того, были даже направления коллекционирования - кто-то предпочитал изделия Дмитровского фарфорового завода, другие собирали конаковский фарфор, третьи - исключительно фигурки фабрики Ликино-Дулево. Заодно в квартирах, помимо статуэток, можно было обнаружить и фарфоровую посуду - от салфетницы до солонки.

А ЧТО ЕЩЕ?

Доска с рисунком

- Ночники в виде фигурок зверей и птиц, а также знаменитый ночник конца 80-х с пластиковыми нитями, кончики которых светились

- Чеканка. Зачастую штамповка. Иногда - собственного производства.

- Декоративная разделочная доска. Как правило - подарок школьника, который сам изготовил эту доску на уроке труда. Рисунок, к примеру, выжигали. Такая поделка занимала почетное место на кухоне.