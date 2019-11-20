2019-11-20T12:17:16+03:00
Звезды

«Живешь не лучше свиньи»: Гай Германика разнесла Собчак за пропаганду абортов

Самая скандальная блондинка страны в очередном интервью назвала эмбрион «молекулой» и «спичечным коробком»
Алена МАРТЫНОВА
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Ведущая устроила допрос с пристрастием режиссеру Валерии Гай ГерманикеВедущая устроила допрос с пристрастием режиссеру Валерии Гай Германике
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В своих шоу на YouTube Ксения Собчак не сглаживает острых углов, благодаря чему и собирает миллионы просмотров. Так, в новом выпуске «Осторожно, Собчак!» ведущая устроила допрос с пристрастием режиссеру Валерии Гай Германике, с которой знакома много лет и даже вместе играла в фильме. Собчак не постеснялась отметить перемены Германики — мол, за несколько лет из бунтующего панка и артхаусного режиссера она превратилась совсем в другого человека: расплела дреды, не матерится, вот-вот родит третьего ребенка, и самое удивительное — ведет передачу о православии на телеканале «Спас». И как с такой гостьей не заговорить о темах, которые осуждает церковь?

- Эти все истории (гомосексуализм, ранний секс, аборты, суррогатное материнство - Ред.) — точно не ко мне, я не официальный представитель церкви, - пыталась уйти от неприятного разговора Валерия Гай Германика. Но Собчак со свойственным ей напором продолжала раскручивать собеседницу на откровения.

- Суррогатное материнство для меня — это торговля человеком, а аборты, за которые выступают либералы — это дико, это парадокс нашего времени, - настаивала режиссер. - Это ни в какие рамки не укладывается, ведь либералы выступают за права человека, а как же тогда право на жизнь?

- Но нельзя же давать молекуле (так ведущая назвала эмбрион, красочно жестикулируя. - Ред.) прав больше, чем женщине, которая не хочет его рожать, - парировала Собчак. - Может ее изнасиловали, или она не хочет рожать, или тупо нет денег содержать этого ребенка. Зачем плодить нищету? Это же молекула, белок! А аборты у нас в стране разрешены только до 12 недель, когда его размер со спичечный коробок, когда там еще ничего нет. Мое тело — мое дело, я имею право делать аборт. И заниматься сексом ради секса.

- Там такой же человек! У него уже есть голова, сердце бьется, в нем все заложено… - пыталась донести до ведущей гостья. - Это не инфузория-туфелька, как ты сказала. Сравнила эмбрион чистейший, божественный дар! А баба, которая ни за что не отвечает, занимается сексом и делает аборт - «утилизирует плод» — она не инфузория-туфелька? Это не рамки, о которых так много говорят либералы? Это гниющие, мерзкие когти апокалипсиса! Это чудовищный животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если ты после секса пошел и сделал аборт.

- А если это произойдет с твоей подругой? Если ее изнасилуют и она забеременеет, что ты скажешь — рожать? - задала провокационный вопрос Собчак.

- Да. Я скажу, что я ей помогу, - так и не отступила от своих ценностей Гай Германика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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