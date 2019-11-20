2019-11-20T14:59:30+03:00
Звезды

Лолите грозит уголовное дело за разглашение личной переписки мужа

Дмитрий Иванов написал на пока еще законную супругу заявление в полицию [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Дмитрий Иванов написал на пока еще законную супругу заявление в полициюДмитрий Иванов написал на пока еще законную супругу заявление в полициюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Развод Лолиты с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, проходит практически в «прямом эфире». Откровения певицы в двухсерийном шоу «Секрет на миллион», где Лолита рассекретила личную переписку супруга с Ольгой Кулиевой, судя по всему, были только началом. Как стало известно «КП», в ближайшие дни в эфир выйдут как минимум две передачи, посвященные семейным тайнам пары.

Между тем, телеисповедь Лолиты может обернуться для нее серьезными последствиями. Дмитрий Иванов написал заявление в полицию.

- Эксперты в области компьютерных технологий, к которым я обратился, обнаружили факт взлома моей почты и соцсетей, - рассказал Иванов kp.ru. - Из-за этого я даже пропустил предварительное заседание по делу о разводе — не имел доступа к почте, куда пришло приглашение.

- Но Лолита утверждала, что у вас был один на двоих Apple ID, из-за чего информация с ноутбука дублировалась на ее домашний компьютер. Вы видели эти откровения?

- Конечно, видел. Более того, я вчера был на передаче, где она, сидя перед компьютером и не показывая монитор, вещает, что с этого компьютера она зашла и без всяких проблем прочитала мою переписку. Это хорошее видеодоказательство, которое будет предоставлено в правоохранительные органы, - пусть теперь объяснится, как так она зашла и прочитала. Я проконсультировался с адвокатами: если удастся доказать, это уголовное дело, ст. 138 УК РФ.

- Вам не жалко Лолиту — все-таки девять лет прожили, и уголовное дело? Может, вам как-то договориться уже?

- Я всегда был за это. Моя инициатива — давай расстанемся мирным путем, мы ведь цивилизованные люди. Но это предложение отвергли и стали вламываться в мое личное пространство, нарушая всякие границы. Мне приходится защищаться.

К счастью, реальный срок артистке не грозит. Согласно ст. 138 УК РФ, нарушение тайны переписки наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными работам (до 360 часов) или исправительными работами на срок до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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