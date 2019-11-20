Лолита Милявская: Муж изменял не только мне, но и своим любовницам!

14 ноября Лолите Милявской исполнилось 56 лет. День рождения певица отметила в новом статусе свободной женщины. После девяти лет брака с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита выгнала 45-летнего мужа из дома и сейчас проходит через бракоразводный процесс. По словам адвоката певицы Сергея Жорина, Иванов последние два года изменял жене с 40-летней Ольгой Кулиевой.

- Мы представили суду скриншоты переписки, в которой Иванов обсуждает детали интимных встреч с Кулиевой, - рассказал «КП» Сергей Жорин. - Эту переписку Лолита обнаружила на своем компьютере уже после того, как выгнала мужа. Мы подали иск о признании брака фиктивным. У нас появились доказательства, что Иванов не собирался строить семейную жизнь. Об этом говорят многие факты.

«Рядом со мной был нарцисс»

Мы встретились с Лолитой и поздравили ее с днем рождения, с трудом перехватив между концертами. У певицы очень плотный гастрольный график: в свой день рождения она с большим аншлагом дала концерт в БКЗ в Питере. А уже на следующий день улетела на гастроли в в Тольятти.

- Ваша подруга Алена Апина недавно развелась с мужем. Не думали, почему успешные известные женщины чаще ошибаются в выборе партнера? - спрашиваю я Лолиту.

- Просто артистки всегда на виду. У работающей независимой женщины нет времени на то, чтобы устраивать кастинг в поисках мужа. Я прекрасно понимала, что это не совсем мое, но, признаюсь, мне было удобно. Например, вместе путешествовать по миру.

- Ваш адвокат Сергей Жорин заявил в суде, что вы считаете брак с Ивановым фиктивным. Почему?

- Слово «фиктивный» появилось, когда я проанализировала свой брак вместе с психологом. Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс. Оказывается, таких на земле 30 процентов. Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения. Их нельзя осуждать. Психиатры всего мира считают, что это заболевание. Поэтому после разговора с врачами я сделала вывод, что мой брак скорее фиктивный, поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс. Это проявлялось в потребительском отношении к другому партнеру. Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным.

Оказывается, Ольга Кулиева (на фото) была у бывшего партнера певицы не единственной пассией. Фото: facebook.com/kleolya11

Выдала переписка

По словам певицы, Дмитрий Иванов умудрялся изменять не только ей, но и своей 40-летней любовнице Ольге Кулиевой.

- Это не единственная подруга моего бывшего партнера, - говорит Лолита. - У него были еще связи. Психолог мне объяснила, что нарциссические личности никогда не имеют только одни отношения. У них всегда в запасе есть другие жертвы. Поскольку переписка с другими женщинами к моему бракоразводному процессу не имеет отношения, мы не стали прикладывать ее к делу. Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама.

- Он вел переписку с любовницами с вашего компьютера?

- Да, представляете, какая глупость! - смеется Лолита.- Я купила ноутбук для своей болгарской дачи (дом Лолиты в Болгарии. - Ред.). Дима им пользовался, когда занимался английским языком онлайн. Этот ноутбук я ему подарила при расставании. Есть только одна проблема: вся информация с него дублировалась на мой домашний компьютер. У нас был один Apple ID, который мне создал сам Дима. Когда я обратила внимание, что с моей кредитной карты списываются деньги за интернет-подписки, которых у меня нет, я позвонила знакомому, который хорошо разбирается в компьютерах, чтобы отвязать мою карточку. А когда мы открыли компьютер, выяснилось, что Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет ее прочесть (смеется). Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату.

- До этого Иванов утверждал, что никогда вам не изменял. Мол, его отношения с любовницей начались только после вашего разрыва.

- Их переписка началась в середине 2017 года, так что отношения длительные. Эта дама на тот момент тоже была замужем. Переписки с другими женщинами действительно не столь долгие. Но могу сказать, что он вел достаточно бурную жизнь, пока я была на гастролях. Молодец парень, что тут скажешь: спортивная подготовка не подвела.

«Дети не спасли ни одного брака»

Лолита уверена, все эти годы рядом с ней был мужчина-нарцисс, не способный к любви и сопереживаниюФото: Борис КУДРЯВОВ

Судя по всему, Лолита уже перевернула неприятную страницу. Поклонники в соцсетях обсуждают, как постройнела и помолодела певица после расставания с мужем.

- Вампиры отвалились, дышать стало легче, - шутит артистка о своем преображении.

Милявская признается, что чувствует себя обновленной, а цифры в паспорте - всего лишь формальность.

- Во-первых, спасибо интернету, даже если хочешь, ты не скроешь своего возраста. Одноклассники или однокурсники все равно сдадут, - смеется Лолита. - Меня всегда удивляют женщины, которые кокетничают до гробовой доски, уменьшая себе возраст. Мировая и моя личная практики показывают: возраст мужчин не пугает.

Прошло время, и меня не трогает все, что связано с моим бывшим партнером. Для этого я прошла курс реабилитации с психологом Инессой Литвиненко. И хочу еще раз через уважаемую газету сказать всем, кто кричит про разницу в возрасте, про детей, которых надо рожать во что бы то ни стало, чтобы скрепить семью. Ребята, дети еще не спасли ни одного брака. Я по-прежнему считаю, что женщина может быть старше, а мужчина - моложе, это нормально. Если женщина прекрасно выглядит, у нее есть силы, она должна иметь молодого партнера. Особенно в сексе. Если в тебе полно энергии, то человек с увядшей энергетикой, который лежит на диване с пенсионным удостоверением, мало кому интересен. Хотя да, я знаю 70-летние пары, где и от мужа, и от жены бьет током!

- Сейчас вам важен доход будущего партнера?

- Теперь понимаю: если разница в доходах огромная, то рано или поздно мужчина будет испытывать комплекс неполноценности. И если он не в состоянии обеспечить себя и женщину - такой хоккей нам не нужен…

А вообще последнее время я желала себе одного - свободы. Сейчас и друзья, и коллеги сказали: наконец-то наша прежняя Милявская вернулась.

КСТАТИ

Брак разрушила секта

- У многих создалось впечатление, что вы выгнали мужа, потому что вам надоело его обеспечивать…

- Мне все равно, что говорят по этому поводу. Наш развод активировала секта, - подчеркивает Лолита.

Три года назад Дмитрий Иванов отправился на курсы личностного роста. Как выяснилось, центр оказался деструктивной сектой. Певица тогда рассказывала, что ее муж сильно изменился. Лолита забила тревогу, дошла с жалобой на мошенников до заместителя председателя Комитета Совета Федерации Елены Мизулиной.

- Дима рассказывал, что при выключенном свете парни должны были снять штанишки и показать половые органы. А девушки должны были для расслабления прийти в костюмах женщин с пониженной социальной ответственностью, - объясняла Лолита в своих давних интервью. - Называлось все это тренингом личностного роста. И это все в центре Москвы! Люди из секты заканчивали жизнь самоубийством, но не открывалось ни одного уголовного дела.

В группе мужа Лолиты было 160 человек, каждый из которых заплатил от 80 - 90 тысяч рублей. Организаторы зарабатывали колоссальные деньги, при этом убивая психику слабых людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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