"Может, мне его тоже привлечь!": Лолита прокомментировала жалобу мужа в полицию

После того, как Лолита Милявская выгнала своего 45-летнего мужа тренера по сквошу Дмитрия Иванова, начался скандальный бракоразводный процесс. Со слов адвоката певицы Сергея Жорина, Иванов на протяжении двух лет изменял Лолите с некой 40-летней Ольгой Кулиевой. Об этом певица знала давно, но ее догадки подтвердила переписка Иванова с любовницей, которую он случайно не закрыл на домашнем компьютере Лолиты.

Сейчас переписка Иванова с дамами (по словам Лолиты, Кулиева не единственная пассия ее мужа - Ред.) вошла в судебные материалы дела. Лолита хочет доказать, что со стороны Иванова брак был фиктивным. Плюс ко всему певица намерена лишить Иванова израильского гражданства, которое он получил благодаря Лолите незадолго до их разрыва.

В ответ Дмитрий Иванов отправился в полицию, где написал заявление на супругу, обвинив Лолиту во взломе его почты и Фейсбука.

Впрочем, как рассказала в эксклюзивном интервью «КП» Лолита, ни к каким хакерам ей обращаться не пришлось, муж сам оставил переписку с любовницами на ее компьютере.

- Очень смешно. Компьютер куплен в 2009 году, когда Иванова в моей жизни и в помине не было. Мы только в 2011 году познакомились. Кстати, может мне его тоже привлечь за то, что в 2009 году, когда Иванов еще не числился в моей квартире, он пользовался моим имуществом незаконно, - смеётся Лолита, услышав о жалобах бывшего.

- Я купила ноутбук для своей болгарской дачи (дом Лолиты в Болгарии. - Ред.). Дима им пользовался, когда занимался английским языком онлайн,- вспоминает Лолита. Этот ноутбук я ему подарила при расставании. Оба компьютера были куплены мной и Дима ими тоже пользовался. У нас был один Apple ID, который мне создал сам Дима. Когда я обратила внимание, что с моей кредитной карты списываются деньги за интернет-подписки, которых у меня нет, я позвонила знакомому, который хорошо разбирается в компьютерах, чтобы отвязать мою карточку. А когда мы открыли компьютер, выяснилось, что Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет ее прочесть (смеется). Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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