«Я мог упечь ее за решетку!»: Андрей Разин рассказал, как судился с Лерой Кудрявцевой

Андрей Разин и Лера Кудрявцева публично ругаются не в первый раз. Несколько лет назад продюсер уже делал громкие заявления о телеведущей — мол, замуж за солиста «Ласкового мая» она вышла исключительно ради того, чтобы перебраться в Москву (и это лишь самые невинные откровения Разина). Возмущенная Кудрявцева тогда даже собиралась подавать в суд, но судя по всему, остыла — информации об этом деле в открытых источниках нет. И вот новый скандал: продюсер вмешался в разборки ведущей с коллегой и вдовцом Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. Они обменялись «любезностями» в соцсетях, а Разина это возмутило:

- Если Кудрявцева не прекратит писать гадости, я открою рот и такое о ней расскажу… Ей конец! - заявил у себя в Инстаграме Андрей Разин.

«Комсомолка» дозвонилась до музыканта:

- Андрей Александрович, за что вы так ополчились на Леру?

- Разве это я ополчился? - ответил Разин. - Это она в последнее время только и делает, что пишет гадости. С Пугачевой поругалась, теперь вот Шепелев. Я его в глаза не видел, и все равно считаю: это перебор! Он пережил страшнейшее горе, похоронил любимую жену, воспитывает маленького сына — зачем его трогать? Я думаю, Кудрявцева тайно влюблена в Шепелева — иначе зачем она его достает? Я дал ей последний шанс, пусть прекратит оскорблять людей, иначе ей конец!

Я ведь однажды едва не упек ее за решетку в Ставрополе за оскорбления, судья уже вынес решение об аресте — Кудрявцеву могли увести прямо из зала суда… Она чудом избежала наказания благодаря тому, что мне позвонил шансонье Александр Новиков, попросил не доводить ситуацию до критической точки… В итоге уже в московском суде все закончилось примирением сторон, когда она клятвенно пообещала больше меня не трогать.

Впрочем, ни даты, ни других подробностей разбирательства продюсер не сообщил — а в Сети за давностью лет материалов дела не найти. Но Лера Кудрявцева, которой также дозвонилась «КП» отрицать дело не стала — и надо отметить, оскорблять Разина тоже.

- Я бы не назвала это дело уголовным: он оскорбляет меня везде и всегда, я в ответ сделала то же самое, - кратко пояснила телеведущая. - Я не знаю, что ему от меня надо — пропиариться, прохайпиться, но он даже не стоит того, чтобы о нем говорить, поверьте! Извините, пожалуйста, даже комментировать не хочу — те, кто не знают его лично, меня просто не поймут...

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