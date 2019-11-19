"Если я рот открою, то ей вообще наступит конец": Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева

Ни для кого ни секрет, что Андрей Разин имеет свое мнение по поводу различных ситуаций, которые происходят в шоу-бизнесе. Продюсер группы "Ласковый май" довольно часто делится своими мыслями с поклонниками. На этот раз музыкант сделал резкое заявление в адрес Леры Кудрявцевой.

"Кто бы как ни относился к словам Леры Кудрявцевой, но в этой ситуации я за Диму Шепелева такое ей устрою, что мало не покажется. Если бы вы знали о том образе жизни, который она вела и то, как она попала в Москву... Если я рот открою, то ей вообще наступит конец", - написал в блоге Андрей Разин.

Музыкант надеется, что Кудрявцева как можно быстрее одумается и оставит в покое Шепелева. "Ведь он пережил страшное горе и в одиночку воспитывает своего сына. И вдруг, слышит от этой непонятной личности с сомнительной репутацией такие слова. Поэтому я встану на сторону Димы и в одиночку ее просто разгромлю", - пригрозил продюсер.

Кстати, это не первый раз, когда Андрей Разин нелестно высказывается в адрес Леры Кудрявцевой. Когда умерла певица Юлия Началова, музыкант разместил в своем блоге архивное видео, на котором Лера Кудрявцева, Юлия Началова и Анфиса Чехова поют в караоке композицию "Белые розы", получившую известность в исполнении Юрия Шатунова. В подписи к публикации продюсер "Ласкового мая" высказал свое отношение к каждой из артисток. "Из всей этой компании обожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе «Ласковый май», что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое", - в сердцах заявил музыкант.

razin_andrei_lm Кто бы как ни относился к словам Леры Кудрявцевой, но в этой ситуации я за Диму Шепелева...

Продюсер также ранее публиковал несколько оскорбительных постов в адрес телеведущей, но в скорее удалил их. Возможно, истоки затяжного конфликта Леры и Андрея идут с тех времен, когда Кудрявцева состояла в отношениях с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Телезвезда родила от него сына Жана.

Что касается конфликтной ситуации с Дмитрием Шепелевым, то нешуточный скандал разгорелся после того, как телеведущий ответил одной из подписчиц. "Я думала, ты гей", - написала девушка по снимком Шепелева с его новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Дмитрий на это заявил: "Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла". При этом ни фамилии, ни иных деталей, указывающих, что речь, якобы, идет о Кудрявцевой, он не привел.

Однако публика решила иначе. Колкое высказывание сплетники моментально передали ведущей шоу "Секрет на миллион". И, судя по реакции Леры Кудрявцевой, она восприняла слова Шепелева на свой счет. Блондинка жестко ответила на выпад Дмитрия: "Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона".

После этого Шепелев, вероятно, решил расставить все точки над "i", дабы положить конец слухам и домыслам. Артист удивился том, насколько неоднозначной оказалась реакция фолловеров на его, по сути, публичное признание в любви Тулуповой. По словам Шепелева, для него публикация снимка была непростым и очень важным шагом. "Мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронию никто не отменял. Если у кого-то с этим проблема, мне очень жаль. Попейте воды", - высказался Шепелев. В комментариях вновь завязалась бурная дискуссия. Одна из подписчиц поинтересовалась у шоумена, почему он не решит эту ситуацию напрямую: "А почему бы не лично обратиться к Лере?". Дмитрий ответил вопросом на вопрос: "Какой именно?".