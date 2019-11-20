Все, что нажито непосильным трудом: три унитаза импортных...

Новости из Незалежной не перестают удивлять. Хотя, казалось бы, уже некуда, но украинцы с легкостью берут все новые и новые «зияющие высоты».

РОССИЯНЕ ОСТАВИЛИ УКРОФЛОТ БЕЗ ГАЛЬЮНОВ?

Командующий Военно-Морскими Силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил миру, что коварные русские опустили боеспособность украинского военного флота ниже критической отметки. По его словам, возвращая катера, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, как он поделился с «4 каналом» российская сторона демонтировала … унитазы на катерах.

- Российская сторона угробила корабли и поснимала с них плафоны, розетки и унитазы, - сделал адмирал заявление для прессы. О том, что с катеров демонтировали также вооружение, он говорить не стал. Какие пушки, когда унитазов теперь нет, украинским морякам теперь в боевом походе придется садиться в позу орла на планшир, рискуя быть смытыми за бортом буйной волной.

Впрочем, похоже катера вряд ли бы смогли пойти в поход даже с унитазами. Разве что на веслах. Во всяком случае, сейчас их буксируют на базу самым тихим ходом. Зато теперь мы знаем секрет украинских катеров, без толчков они небоеспособны. Похоже, что это общий рецепт успеха украинских и грузинских военных моряков, потому что после операции по принуждению Тбилиси к миру гордые закавказские флотоводцы тоже поднимали тему про утрату гальюнов.

Главное, что весла остались. Или тоже пропали?

А МИНИСТР ОБОРОНЫ БУДЕТ ИМПОРТНЫЙ

Достоянием общественности стала шокировавшая всех «шутка» бывшего Секретаря СНБО Украины Александра Данилюка. Подполковник армии США и эксперт Белого дома по Украине Александер Виндман, давая под присягой показания Конгрессу заявил, что этой весной ему от Данилюка несколько раз поступало предложение стать новым министром обороны Украины.

- Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал из Украины в США в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их, - показал подполковник и резюмировал. - Вообще вся эта идея, скорее, комична.

За последнее предложение ухватился и сам Данилюк, заявивший, что это он так шутил. Ага, по крайней мере, не меньше, чем 3 раза. Иначе до американца не доходил искрометный украинский юмор.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Против бывшего директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, пытающегося стать сейчас депутатом Верховной Рады, возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении около 500 тысяч гривен при организации БАНКЕТА ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ ГОЛОДОМОРА.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритый, объяснив отросшую щетину своими суевериями и заявив, что дал зарок не бриться, пока украинские катера, возвращаемые из России, не встанут у причала в порту Одессы. Будет ли засчитано отсутствие унитазов как признак невозвращенного Киеву военного имущества, пресс-служба президента Украины не сообщает.