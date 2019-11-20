«Поснимали унитазы»: Киев обвинил Москву в краже с задержанных кораблей

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-20T16:11:26+03:00

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Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов на трех военных кораблях, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы в ноябре прошлого года.

«Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы», - заявил командующий украинскому «4 каналу».

По его словам, состояние возвращённых судов «покажет всему миру варварское отношение россиян». Воронченко также сообщил, что на данный момент идет буксировка, скорость очень маленькая.

Как писал сайт kp.ru, 16 ноября Киев начал подготовку к возвращению своих военных судов. Из украинских портов вышли два буксира и корабль. На следующий день началась буксировка от причала в Керченском порту. 18 ноября завершился процесс передачи.

Напомним, три военных корабля незалежной были задержаны 25 ноября прошлого года после того, как незаконно пересекли российскую границу и не подчинились требованиям погранслужб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744298" frameborder="0"></iframe> Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

ИСТОЧНИК KP.RU