Первенец ГОЭЛРО. Как строили одну из старейших российский гидроэлектростанций

Во времена царской России, развитие электроэнергетики в стране происходило точечно. В Санкт-Петербурге электричество широко внедряли в обиход как в промышленности так и в бытовом обиходе начиная с конца XIX века. В Москве электрическое освещение впервые появилось в 1881 году – зажглись первые 100 электросветильников, из которых 24 освещали площадь у Храма Христа Спасителя.

Первые электростанции

Рост электропотребления порождал спрос на производство электроэнергии в промышленных объемах и строительство соответствующих мощностей. Первая стационарная московская электростанция постоянного тока была построена в 1888 году на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка ныне в этом здании располагается Малый манеж. А в 1897 году была возведена действующая и по сей день Электростанция № 2 в составе Центральной ТЭЦ Санкт-Петербурга.

Но все эти электростанции имели ограниченное число потребителей и к тому же они никак не были связаны между собой энергетически. Ситуация в корне изменилась лишь в послереволюционный период, когда 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был принят Государственный план электрификации России – ГОЭЛРО, ознаменовавший бум отечественной энергетики.

На реализацию плана ГОЭЛРО отводилось 10–15 лет. Результатом должно было стать развитие не одной энергетики, а всей экономики. Однако, флагманское место в ГОЭЛРО, конечно, занимало строительство электростанций.

Один из основателей российского гидроэнергостроительства, член комиссии по электрификации России ГОЭЛРО Генрих Графито. Фото: Музей истории энергетики

Волховская ГЭС

Одной из старейших действующих гидроэлектростанций России, является станция на реке Волхов. Ее еще называют первенцем ГОЭРЛО, хоть идея ее создания и появилась задолго до революции. Проект электростанции разработал инженер Генрих Графтио еще в 1902, спустя несколько лет в проект внесли изменения – предусмотрели более мощные турбины, и лишь в 1918 году проект заинтересовал электроотдел Высшего совета народного хозяйства и лично Владимира Ильича Ленина.

16 сентября 1921 года строительство Волховской ГЭС включили в план ГОЭЛРО и эта стройка стала приоритетной задачей. Новая ГЭС должна была решить топливный кризис и электроснабжение Петрограда и его промышленности. Было поручено оказывать всестороннее содействие и поддержку работам на Волховстрое.

Уже в июле 1926-го было открыто сквозное судоходство по Волхову через шлюз станции, подачу же электроэнергии ленинградским заводам станция начала 5 декабря, а вот ее торжественное открытие провели спустя две недели, так что официальной датой пуска считается 19 декабря.

В момент запуска ГЭС насчитывала 3 гидроагрегата шведского производства ASEA. Но уже через год отечественные производители заменили шведскую продукцию и на Волховской ГЭС заработали гидроагрегаты завода «Электросила». Ее мощность составила 58 МВт, а к началу войны она увеличилась до 66 МВт. ГЭС было присвоено имя В. И. Ленина.

Фото: Музей истории энергетики

В начале Великой отечественной войны при подходе немецких войск оборудование станции было демонтировано и вывезено. Осенью 1942-го, после стабилизации фронта, часть оборудования (3 гидроагрегата по 8 МВт) было вновь смонтировано. По дну Ладожского озера был проложен электрический кабель, и ГЭС начала снабжать электроэнергией блокадный Ленинград. В октябре 1944 года было завершено восстановление и ввод в строй 8 главных гидроагрегатов суммарной мощностью 64 МВт. Полностью ГЭС была восстановлена в 1945 году.

В настоящее время Волховская ГЭС является не только историческим памятником науки и техники, но и важным действующим энергоузлом, обеспечивающим надежное электроснабжение Ленинградской области. Станция входит в состав каскада Ладожских ГЭС, который образовали 1 января 2010 года.