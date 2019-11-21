2019-11-21T19:36:18+03:00
Экономика

Первенец ГОЭЛРО. Как строили одну из старейших российский гидроэлектростанций

Впервые реку Волхов придумали использовать для выработки электричества еще в 1902 году. Волховская ГЭС и сегодня успешно справляется со своей задачей, входя в каскад Ладожских ГЭС
Анна ГЛАДКИХ
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Волховская ГЭС сейчас исправно работает. Фото: Музей истории энергетикиВолховская ГЭС сейчас исправно работает. Фото: Музей истории энергетики
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Во времена царской России, развитие электроэнергетики в стране происходило точечно. В Санкт-Петербурге электричество широко внедряли в обиход как в промышленности так и в бытовом обиходе начиная с конца XIX века. В Москве электрическое освещение впервые появилось в 1881 году – зажглись первые 100 электросветильников, из которых 24 освещали площадь у Храма Христа Спасителя.

Первые электростанции

Рост электропотребления порождал спрос на производство электроэнергии в промышленных объемах и строительство соответствующих мощностей. Первая стационарная московская электростанция постоянного тока была построена в 1888 году на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка ныне в этом здании располагается Малый манеж. А в 1897 году была возведена действующая и по сей день Электростанция № 2 в составе Центральной ТЭЦ Санкт-Петербурга.

Но все эти электростанции имели ограниченное число потребителей и к тому же они никак не были связаны между собой энергетически. Ситуация в корне изменилась лишь в послереволюционный период, когда 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был принят Государственный план электрификации РоссииГОЭЛРО, ознаменовавший бум отечественной энергетики.

На реализацию плана ГОЭЛРО отводилось 10–15 лет. Результатом должно было стать развитие не одной энергетики, а всей экономики. Однако, флагманское место в ГОЭЛРО, конечно, занимало строительство электростанций.

Один из основателей российского гидроэнергостроительства, член комиссии по электрификации России ГОЭЛРО Генрих Графито. Фото: Музей истории энергетики

Один из основателей российского гидроэнергостроительства, член комиссии по электрификации России ГОЭЛРО Генрих Графито. Фото: Музей истории энергетики

Волховская ГЭС

Одной из старейших действующих гидроэлектростанций России, является станция на реке Волхов. Ее еще называют первенцем ГОЭРЛО, хоть идея ее создания и появилась задолго до революции. Проект электростанции разработал инженер Генрих Графтио еще в 1902, спустя несколько лет в проект внесли изменения – предусмотрели более мощные турбины, и лишь в 1918 году проект заинтересовал электроотдел Высшего совета народного хозяйства и лично Владимира Ильича Ленина.

16 сентября 1921 года строительство Волховской ГЭС включили в план ГОЭЛРО и эта стройка стала приоритетной задачей. Новая ГЭС должна была решить топливный кризис и электроснабжение Петрограда и его промышленности. Было поручено оказывать всестороннее содействие и поддержку работам на Волховстрое.

Уже в июле 1926-го было открыто сквозное судоходство по Волхову через шлюз станции, подачу же электроэнергии ленинградским заводам станция начала 5 декабря, а вот ее торжественное открытие провели спустя две недели, так что официальной датой пуска считается 19 декабря.

В момент запуска ГЭС насчитывала 3 гидроагрегата шведского производства ASEA. Но уже через год отечественные производители заменили шведскую продукцию и на Волховской ГЭС заработали гидроагрегаты завода «Электросила». Ее мощность составила 58 МВт, а к началу войны она увеличилась до 66 МВт. ГЭС было присвоено имя В. И. Ленина.

Фото: Музей истории энергетики

Фото: Музей истории энергетики

В начале Великой отечественной войны при подходе немецких войск оборудование станции было демонтировано и вывезено. Осенью 1942-го, после стабилизации фронта, часть оборудования (3 гидроагрегата по 8 МВт) было вновь смонтировано. По дну Ладожского озера был проложен электрический кабель, и ГЭС начала снабжать электроэнергией блокадный Ленинград. В октябре 1944 года было завершено восстановление и ввод в строй 8 главных гидроагрегатов суммарной мощностью 64 МВт. Полностью ГЭС была восстановлена в 1945 году.

В настоящее время Волховская ГЭС является не только историческим памятником науки и техники, но и важным действующим энергоузлом, обеспечивающим надежное электроснабжение Ленинградской области. Станция входит в состав каскада Ладожских ГЭС, который образовали 1 января 2010 года.

Фото: Музей истории энергетики

Фото: Музей истории энергетики

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