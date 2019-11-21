Старушка с огоньком. Как сейчас работает электростанция, построенная более 120 лет назад

В конце XIX века жители Рождественского района Санкт-Петербурга были до того недовольны низким качеством уличного освещения, что городской управе пришлось срочно принимать меры. В декабре 1896 года инициативу подхватило общество «Гелиос», пообещавшее построить ТЭЦ, которая станет давать электрическое освещение по цене керосинового освещения.

Группа рабочих общества «Гелиос» возле установленного фонаря. 1900-е годы. Фото: Музей истории энергетики

Не прошло и года, как 27 апреля 1897 года, станция, так и получившая название «Общества Гелиос» (станция № 2), дала первый промышленный ток. А еще через год в эксплуатацию ввели еще две крупные центральные электростанции: «Общества электрического освещения 1886 года» (станция № 1) и «Бельгийского Анонимного Общества электрического освещения» (станция № 3).

Сначала на «Гелиосе» были пущены семь паровых котлов системы «Мак-Николь» и четыре паровые машины Аугсбургского машиностроительного завода. Через год установили еще шесть котлов и три машины. Мощность станции составила 5,25 МВт. Корпуса станции строились по проекту инженера и архитектора Владимира Рейса, известного также проектированием первой очереди городского трамвая, велодрома на Каменноостровском проспекте и доходных домов.

Станция «Общества электрического освещения 1886 года» считалась самой мощной. На ней были установлены четыре паровых котла и шесть паровых машин фирмы «Сименс и Гальске» суммарной мощностью 4200 кВт. На станции № 3 первая паровая машина имела мощность 350 кВт, а в конце 1901 года было установлено уже 18 машин общей мощностью 5500 кВт. В 1903 году здесь заработала первая паровая турбина «Парсонс» (650 кВт).

К начале прошлого века электростанции модернизировали и увеличили мощности, в том числе приспособили под использование местного топлива — торфа.

Строительство котельного отделения 1930 год. Фото: Музей истории энергетики

Переоснащение по плану ГОЭРЛО

С утверждением ГОЭЛРО в 1929–1933 годах станции вновь полностью переоборудовали: были демонтированы старые паровые турбогенераторы. При этом на станции № 1 работала самая крупная в стране турбина мощностью 30 МВт. А ГЭС № 2 и № 3 стали теплоэлектроцентралью (ТЭЦ), начав отпускать потребителям и тепло. В 1924 году от ГЭС № 3 был проложен первый в России теплопровод, и 25 ноября 1924 года к нему подключили соседний жилой дом, обеспечив теплом 72 комнаты.

Во время Великой отечественной войны ТЭЦ продолжали работать, обеспечивая теплом и электроэнергией госпиталь, хлебозавод и Смольный. Топливо для станции самоотверженный персонал доставал на неработающих предприятиях или разбирал на дрова заброшенные деревянные постройки. Линия фронта во время блокады проходила всего в 12 километрах, за это время на фронте и в Ленинграде погибли более сотни работников станций. Противник специально обстреливал хранилища мазута с целью остановить подачу энергии и сломить стойкость сотрудников и блокадного города.

Фото: Музей истории энергетики

В 1960-е годы на станции № 1 впервые в СССР была введена в эксплуатацию парогазовая установка.

В 1999 году ЭС-1, ЭС-2 и ЭС-3 были объединены в одно предприятие. В настоящее время Центральная ТЭЦ — один из ключевых объектов энергетики города, фактически единственный источник электричества для исторического центра Петербурга. Сейчас Центральная ТЭЦ ЭС-1 обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания четырех районов Санкт-Петербурга – порядка полмиллиона человек.

КСТАТИ

Со станцией «Гелиос» связано первое зафиксированное отключение должника, датированное августом 1903 года.

Фото: Музей истории энергетики

Компания Санкт-Петербургское общество электрических сооружений (так с 1899 года стало именоваться в общество «Гелиос») требует от некой госпожи Томилишиной погасить долг за электроэнергию в размере 189 рублей 75 копеек. В противном случае грозит прекратить «отпуск тока». И уже на следующий день на письме появилась лаконичная приписка: «Ток отключен. Десятский Семенов».