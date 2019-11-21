2019-11-21T09:51:20+03:00
Политика

Банкет в честь дня Голодомора с профитролями и икрой

Публицист Сергей Мардан рассказывает о том, как под прикрытием памяти Голодомора на Украине скандальный депутат Вятрович устроил шикарный фуршет
Сергей МАРДАНжурналист
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Вятрович 5 лет объяснял украинцам про их тысячелетнюю борьбу за независимостьВладимир Вятрович 5 лет объяснял украинцам про их тысячелетнюю борьбу за независимостьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Историческая политика – это когда специально обученные люди переписывают исторические факты для того, чтобы они соответствовали политике партии, какой бы она ни была в данный момент.

На Украине для этого дела создали целый «Институт исторической памяти», которым с 2014 года руководил блистательный пан Вятрович.

Владимир Вятрович 5 лет объяснял украинцам про их тысячелетнюю борьбу за независимость. Украинский исторический миф от Вятровича был не слишком разнообразен. Там были в основном славные козацкие лыцари, патриоты в форме германского Вермахта, и упорная борьба с москальскими колонизаторами. Собственно, это все.

Но была у киевских историков одна тема, огромная и важная, которая служила опорой всего украинского нацбилдинга 20 века. Это – Голодомор.

Вокруг Голодомора на Украине есть полный консенсус, поэтому институт Вятровича пять лет его юзал его в хвост и гриву. То ставил памятник в Вашингтоне, то объявлял День национальной памяти и проводил научно-практические конференции по изучению так сказать исторического наследия.

Вещи довольно обычные, но как как водится, с некоторым украинским колоритом. А именно, что всякая украинская научная конференция должна сопровождаться подобающей случаю пирушкой. Эту национальную особенность отмечал еще Николай Васильевич Гоголь в бессмертном «Миргороде».

Поэтому, в честь Дня Голодомора Вятрович накрыл для гостей образцовый стол, меню которого читается как продолжение «Старосветских помещиков».

На торжественной тризне присутствовали - канапе с курячим терином, млинцы с червоною рыбою та млинцы с мьясом, была там куряча грудынка с апельсином и курячий рулет с курагою.

В общем, не банкет конечно, но профитроли и мильфеями организаторы тоже не забыли.

В этом я вижу основательность и традиционное украинское здравомыслие. Тому как, в том анекдоте – «Вдруг война, а я уставший. Или, не дай Господи, голодный».

Меню банкета Фото: Facebook

Меню банкетаФото: Facebook

И вроде бы страшного в этой истории ничего нет (подумаешь банкет), однако на Украине из всего получается какая-то многосерийная свадьба в Малиновке, оперетта про Освенцим, мюзикл про Бабий Яр.

Речь идет о страшном голоде, когда умерло более миллиона человек. Но украинские сценаристы люди уникальные. Они из любой трагедии умудряются снять еще одну несмешную комедию. А параллельно – еще и украсть.

По результатам банкета против Владимира Вятровича теперь возбуждено уголовное дело. Оказалось, что денег там списали как на трехдневную свадьбу с участием полтысячи гостей, а накормили дай Бог если только организаторов. Но, это конечно кацапская провокация и месть Кремля подлинному патриоту Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
В Славянске скончался Семен Усачев – фронтовик со всемирно известного снимка «9.5.45 Усачев». Похоронили героя тихо и скромно. В соседнем Краматорске в это же время пышно похоронили "героя АТО"
Дмитрий Гордон - Александру Гамову - о том, почему Игорь Коломойский призвал восстановить отношения с Россией: "Саш, ты будешь смеяться... Но мы и с ним тоже ели печенье"
В этом признался известный журналист из Киева, который рассказал в “Комсомолке» о синяках и недоедании Зеленского
Новости 24
Глава Эстонии заявила, что Россия является "самым трудным партнером"
"Ужас на поле боя": National Interest высоко оценил новый российский автомат
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на стройке "Восточного"
Почти половина российских мужчин готова выйти в декрет
Застройщиков могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью
В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа
Бывшая база США вошла в зону патрулирования военной полиции России
Волонтеры научат россиян защищаться от мошенников
Нацпарки России и КНР договорились вместе охранять леопардов и тигров
Предпенсионеры выполнили план по переобучению
В Минпромторге сочли нецелесообразным поощрять людей, сдающих батарейки
"У нас нет времени ждать": экс-министр Украины призвала перестать считать Зеленского хорошим
Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Чаще всего маткапитал тратят на покупку жилья и погашение ипотеки
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени
В Испании туристы путем голосования изменили курс круизного лайнера
Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году
США пригрозили остановить запуск "Северного потока-2"
В Китае 11 рабочих оказались заблокированы в обвалившейся шахте
В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
Французские врачи рассказали о первых признаках алкоголизма
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес
В Российских поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет
Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование