Первый зам Помпео готовится стать новым американским послом в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан - без пяти минут новый американский посол в России. Комитет Сената по иностранным делам единогласно одобрил его кандидатуру на этот непростой пост.

- Я очень рад единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России. Надеюсь, Сенат утвердит его в ближайшее время, - сообщил глава комитета, республиканец Джим Риш.

59-летний уроженец Массачусетса Джон Джозеф Салливан работал в Минюсте США советником помощника генпрокурора, заместителем главного юрисконсульта Минобороны, главным юрисконсультом Министерства торговли, заместителем министра торговли. На дипломатической службе он с 2017 года, где сразу стал заместителем главы Госдепа.

3 октября 2019 года посол США в РФ Джон Хантсман завершил свою службу и отбыл на родину. А следом Дональд Трамп предложил законодателям рассмотреть кандидатуру Джона Салливана на эту должность.

- Ситуация крайне сложная, будем надеяться, что в случае утверждения его и назначения сюда Салливан будет проводить линию, которая поможет вывести отношения из их нынешнего крайне тяжелого состояния, - отреагировал тогда на новость замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что впечатления от кандидата приятные. - Очень опытный, знающий, глубокий человек. Талантливый дипломат, тем более что у него бэкграунд в юридических фирмах и разных важных звеньях предыдущих администраций США. В комплексе это уникальный опыт, который, я надеюсь, ему поможет благотворно трудиться в Москве, повторяю - если и когда он получит это назначение.

КОММЕНТАРИЙ АМЕРИКАНИСТА

«Человек Трампа»

- Примечательно, что к нам отправляют целого первого зама Майка Помпео? - спросила «КП» у главного научного сотрудника Центра Североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Александра Петрова.

- Он, скорее, человек не Помпео, а самого Трампа. Джон Салливан - далеко не новичок в политике, он хорошо ориентируется в ситуации. Полагаю, что он продолжит линию Джона Хантсмана с точки зрения ее усиления - займется в первую очередь вопросами безопасности, культуры, просвещения для выстраивания трезвых отношений, что в последние годы было проблематично.