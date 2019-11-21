2019-11-21T14:29:01+03:00
Звезды

Наденьте это немедленно: жена Пореченкова в плиссе, сестры Михалковы в камнях и Бербер в коже

Звезды выгуляли модные наряды
Ирина ВИКТОРОВА
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Анна и Никита МихалковыАнна и Никита МихалковыФото: предоставлено организаторами
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На премьеру комедии «Давай разведемся!» многие звезды пришли семьями. И, как водится, на светском мероприятии выгуливали обновки.

Героиня вечера - исполнительница главной роли Анна Михалкова была в бриллиантах от Mercury из коллекции Classic и в платье от дизайнера Яны Расковаловой. Михалкова выбрала бархатное платье с завышенной талией. Выбор - модный, так как бархатные наряды в этом сезоне продолжают оставаться в тренде, ну и они не только «лучшие друзья девушек», но и идеально сочетаются с бриллиантами. Такие дизайнерские платья стоят от 30 тыс. руб., бриллианты - от 5 млн.руб. Но звездам на светские выходы бриллианты чаще всего предоставляют известные бренды на прокат, а платья дарят дизайнеры, чтобы потом рекламировать свои вещи.

Алика Смехова Фото: Предоставлено организаторами

Алика СмеховаФото: Предоставлено организаторами

Пожалуй, Анна была самой нарядной в этот вечер. Ее сестра Надежда выбрала сдержанный лук - черные брюки и пиджак, который она недавно уже выгуливала на другой премьере. Даже объемные украшения Михалкова-младшая спрятала под одеждой.

Надежда Маркина Светлана Камынина Фото: предоставлено организаторами.

Надежда Маркина Светлана КамынинаФото: предоставлено организаторами.

Еще один модный тренд (уже сезона 2020) продемонстрировали сразу две гостьи премьеры. Жена Михаила Пореченкова удачно сочетала серую юбку-плиссе с черной футболкой. В плиссированных юбках можно и на работу ходить, и на премьеру, да хоть на бал - они уместны и днем, и вечером. Идеальный вариант для тех, кто не любит долго заморачиваться над составлением образа - подходят ко всему. Хотя Ольге Пореченковой дутую куртку было бы лучше снять, но тут уж всем не угодишь. А вот звезда сериала «Интерны» в своей плиссировке и кожанке смотрелась органично - стильная дама Светлана Камынина хоть и в бижутерии , а не в драгоценных камнях, но на «красной дорожке» заслужила похвалу стилистов.

Зоя Бербер и Борис Дергачев Фото: Предоставлено организаторами

Зоя Бербер и Борис ДергачевФото: Предоставлено организаторами

Зоя Бербер тоже знает толк в моде - она пришла в кожаном сарафане. Актриса умела сочетает кожаные вещи с трикотажем, а это теперь очень актуально.

Михаил Пореченков с женой Ольгой, Никита и Татьяна Михалковы с дочерью Анной Фото: Предоставлено организаторами

Михаил Пореченков с женой Ольгой, Никита и Татьяна Михалковы с дочерью АннойФото: Предоставлено организаторами

Отличилась в этот вечер, пожалуй, лишь Алика Смехова. Алая блузка и черная юбка в цветах по отдельности - вполне себе модные наряды, а вот вместе их лучше не надевать. Учитывая, что Алика не успела даже сделать укладку на премьеру, спишем это на чрезвычайно загруженный день актрисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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