2019-11-21T17:47:51+03:00
Звезды

"Прибегаю к услугам пластических хирургов": 66-летняя Елена Проклова похвасталась молодым лицом

Актриса в отличие от многих звездных коллег не скрывает очевидного
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса в отличие от многих звездных коллег не скрывает очевидногоАктриса в отличие от многих звездных коллег не скрывает очевидногоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Елена Проклова по праву считается одной из самых привлекательный советских актрис. В свои 66 лет она даст фору 40-летним звездным коллегам, ходит по сей день в коротких шортах и демонстрирует фигуру в бикини. Кажется, будто она изобрела формулу вечной молодости.

Елена Проклова не лукавит и откровенно говорит, что помимо природной щедрости поддерживает молодость с помощью специалистов: "Не скрою, что прибегаю к услугам пластических хирургов. Это приносит мне удовольствие".

alenaproklovaalenaproklova
Елена Проклова по праву считается одной из самых привлекательный советских актрис
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Звезда получает кайф от работы и жизни. В этом - секрет ее молодости. А еще Елена минимум два месяца в году осуществляет "капитальный ремонт" всего тела в спецклинике. "Возвращаюсь в Москву похудевшей килограммов на пять минимум, помолодевшей и здоровой. В любое время года хожу в сауну несколько раз в неделю. с холодными обливаниями или купанием в проруби, а также длительным заплывом в бассейне после", - цитирует ее wday.ru.

А вот на диетах Проклова не сидит: "Подсчетом калорий себя не извожу. Проще запомнить несложные правила: есть умеренно, не употреблять всякую химию вроде газировки и чипсов, а стараться отовариваться экологически чистыми продуктами у проверенных производителей".

alenaproklovaalenaproklova
Елена Проклова
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Актриса не видит ничего постыдного в том, чтобы пользоваться косметикой, изготовленной собственными руками. Именно в этом она видит причину своего молодого лица. "Далеко не всегда красота требует серьезных финансовых вложений. Например, природный коллаген - это желатин. Его нужно сначала залить водой до набухания, затем нагреть до растворения, а после нанести кисточкой на лицо", - советует звезда экрана.

Лучшей подпиткой для лица называет не крем с добавлением алоэ, а само алоэ в чистом виде. "Цветок растет у меня дома годами: подходишь утром, отламываешь кусочек от листа и смазываешь кожу соком", - заключила знаменитость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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