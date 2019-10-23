2019-10-23T18:38:47+03:00
Звезды

"Женщина без кожи": режиссер Алла Сурикова отметила талант Елены Прокловой уводить чужих мужей

66-летняя актриса по-прежнему хороша собой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Елена Проклова.Актриса Елена Проклова.Фото: Андрей КАРА
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Елена Проклова не зря считалась одним из главных секс-символов СССР. Эффектная актриса сводила с ума десятки мужчин, у нее были бурные романы с известными актерами. Ради красавицы-блондинки они бросали семьи.

Снять Елену Проклову в своем фильме мечтали многие режиссеры, призналась Алла Сурикова в студии программы "Судьба человека". По ее словам, это и не удивительно. Роскошная актриса так и притягивала к себе мужчин, которые в прямом смысле теряли из-за нее головы.

Проклова снималась у Суриковой в 1981 году в фильме "Будьте моим мужем". Кроме Елены в главных ролях были задействованы Андрей Миронов и сын художника Александра Адамовича - Филипп. И если о романе Прокловой с Мироновым знали все вокруг, то с художником все было иначе.

На съемочную площадку Александр пришел совершенно случайно. Его сын Филипп играл ребенка главной героини. Однажды Адамович решил проведать мальчика. Говорят, когда он увидел Проклову, то это была любовь с первого взгляда.

- Лена сразу дала Миронову от ворот поворот. Андрей пытался что-то изменить, но Елена была непреклонна. Она уже любила другого. "Для меня Миронов был одним из моих воздыхателей. Ну что поделать: вот приехал такой Адамович, да, я влюбилась, потеряла голову и сказала Миронову: «Андрюша, извини, это все, конец». Потом еще долго были с его стороны и страдания, и уговоры, но вот я такой человек", - признавалась звезда в интервью "Комсомольской правде".

Адамович ради Прокловой ушел из семьи, оставив двоих детей. Но через два года, когда любовь актрисы к нему стала остывать, попросился назад к жене. "Леночка Проклова - рукодельница. Адамович бросил жену-француженку ради Ленки. Он влюбился смертельно и остался с ней на несколько лет. В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи. Это отмечали все, кто с ней работал", - призналась Сурикова.

Режиссер заверила: не влюбиться в Проклову было невозможно. "Между актерами, которые играют в любовь всегда возникает такое, натяжение что ли. И Андрей Миронов был влюблен в Лену. Потому что, когда они тянули руки над электроплитой в одной из сцен, чувствовалось влечение", - сказала она.

Сама Елена Проклова два года назад призналась, что у нее были романы Андреем Мироновым, Олегом Янковским, Михайем Волонтиром и Олегом Табаковым. Она попросила прощения у жен знаменитых актеров. "Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носит такой «вторичный характер»", - признавалась Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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