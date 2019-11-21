Прощай «Айфон»: Госдума приняла закон об обязательной установке российского ПО на импортные смартфоны

Иностранные производители электроники обязаны устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться в нашей стране. Закон об этом в окончательном третьем чтении приняла Государственная Дума. Решение вступает в законную силу с 1 июля 2020 года.

Как следует из пояснительной записки, заводская установка отечественного софта делается в интересах российских пользователей. Им не нужно будет скачивать эти приложения вручную. Кроме того, по замыслу это даст толчок развитию отечественной IT-индустрии. Однако эксперты полагают, что у этого «лекарства» есть несколько очень серьезных побочных эффектов.

Американская корпорация Apple заявила, что в случае принятия такого закона она покинет российский рынок. Выходит с «Айфонами» придется попрощаться?

Продажа смартфонов от Apple в магазине на улице Тверская в Москве. Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

- Для Apple это вопрос принципиальный: если они пойдут на поводу у правительства какой-то страны, кроме своей собственно, значит и другие страны начнут предъявлять им собственные требования. Зачем им это надо? - говорит руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. - Я знаю только один случай, когда Apple пошла навстречу протекционистским требованиям другого государства. В свое время Индия настояла, чтобы определенный процент устройств Apple, которые продаются в стране, производились на ее территории. И Apple построила там завод, который штампует гаджеты. Но в Индии живет 1,3 миллиарда человек - это гигантский рынок. Российский рынок на порядок меньше и продажи Apple здесь давно не растут в силу высокой стоимости смартфонов. Для американцев игра не стоит свеч, им проще уйти с нашего рынка.

Но это не значит, что «Айфоны» не будут у нас продаваться. Просто рынок из «белого», превратится в «серый». Продукцию Apple у нас будут толкать неофициально. Это значит, что государство лишится налогов и пошлин, а покупатели - гарантий.

Иностранные производители, которые намерены соблюдать закон(корейские и китайские производители Андроид-устройств), вынуждены будут поднять цены на электронику. Ничего бесплатного в мире не бывает и процедура заводской установки приложений стоит денег. Больше всего подорожают самые бюджетные модели. В ряде случаев разработчики приложений сами оплачивали производителю предустановку своего софта. Это давало возможность производителю снизить стоимость самых доступных моделей на несколько сотен рублей. Теперь эти деньги возьмут из кармана покупателей. Кроме того, самые дешевые устройства, как правило, обладают минимальным объемом памяти. Для того, чтобы установить больше приложений и сервисов потребуется увеличить объемы памяти. Это тоже скажется на цене устройств.

Может быть этот шаг сделает более конкурентоспособными наши IT-компании? Но злые языки говорят, что можно заставить производителя установить приложения, но никто не заставит людей ими пользоваться.

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