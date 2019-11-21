«Копия мамы»: 14-летняя дочь Волочковой произвела фурор

Новое акробатическое шоу Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка», которое Анастасия презентовала в Москве, посетила дочь артистки Ариадна Волочкова.

- Мой самый драгоценный зритель, - подписала фото с дочкой Волочкова в своем Инстаграме. - Ариша всегда меня поддерживает в ответственные моменты. И всегда ждёт в гримерке до конца и до последнего моего автографа и селфи со всеми на сцене. Это был прекрасный и счастливый день моей премьеры.

- Просто восхитительно, - похвалила спектакль мамы 14-летняя Ариадна Волочкова. - И всем этим акробатическим трюкам мама научилась за относительно небольшой срок. Меня это впечатляет.

По словам наследницы балерины, которая пришла на шоу со своей школьной подругой, она не видит себя на сцене, хотя мама мечтала о том, чтобы она стала певицей.

- Занимаюсь конным спортом, готовлюсь к соревнованиям, - рассказала дочь Волочковой.

А поклонники балерины заметили, что ее дочь стала ее копией.

Маленькая Настя с мамой Тамарой Владимировной.Фото: Личный архив

Сходство дочери и внучки замечает и Тамара Волочкова, мама балерины.

- Ариша очень похожа на маленькую Настю, - считает Тамара Владимировна.

16-летняя Анастасия Волочкова на занятиях в балетном классе.

Впрочем, слова Волочковой-старшей подтверждают детские и юношеские фото артистки.