Странное заявление NASA по поводу насекомых на Марсе

Жуки и тараканы соседней планеты

В NASA весьма оперативно отреагировали на сенсационное сообщение, которое сделал Уильям Ромозер (William Romoser) - уважаемый профессор-энтомолог с 45-летним стажем из Университета Огайо (Ohio University). Выступая на собрании Американского Энтомологического Общества, он сообщил, что обнаружил на Марсе насекомых — и живых и мертвых. То ли ос, то ли пчел, то ли жуков и тараканов. Показал их фото (можно взглянуть на сайте «Комсомолки») - насекомые видна на снимках, сделанных разными марсоходами, включая «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) Энтомолог подробно описал строение существ и заверил, что у земных насекомых оно точно такое же.

Профессор Ромозер с супругой - верят во внеземную жизнь.

Так есть ли жизнь на Марсе? «Жизнь на Марсе была и остается», - так ответил профессор на вопрос, давно ставший сакраментальным. Чем скорее все и спровоцировал реакцию NASA. Ведь Curiosity — его - американского космического агентства. С 2012 года ищет на соседней планете хоть какие-нибудь признаки жизни - пусть даже примитивной. Но не находит. Если верить, конечно, NASA. А какой-то профессор нашел - очень даже сложных представителей марсианской фауны - и привлек внимание миллионов людей, интересующихся внеземной жизнью.

Не прошло и двух дней, как американское космическое агентство откликнулось на марсианских насекомых. Текст официального комментария привел американский информационный канал Fox News.

От имени агентства выступила Алана Джонсон( Alana Johnson) — его спикер (NASA's Public Affairs Officer) — со следующими словами: «Научное сообщество в своем большинстве придерживается мнения, что нынешние условия на поверхности Марса таковы, что там не может быть ни воды в жидком виде, ни сложной жизни».

Можно догадаться: Алана, не поминая насекомых всуе, намекнула, что их на Марсе быть не должно. По крайней мере живых и на поверхности.

Далее спикер сообщила, что NASA все-таки ставит перед собой цель - найти живых существ где-нибудь во Вселенной. И будет искать под толщей льда спутников Юпитера и Сатурна. А что касается Красной планеты, то там разумно было бы сосредоточится на следах прошлой жизни, добывая неопровержимые свидетельства. Для этого на Марс будет направлен новый марсоход Mars 2020.

Останки марсианского насекомого - такого мнения придерживается Ромозер.

Давно доказано, что жизнь на Марсе есть

Что ж, Алана высказалась вполне разумно и весьма при этом осторожно. Трудно придраться. Если бы не одно обстоятельство: точно такие же слова, что называется, под копирку, NASA «выдало» чуть больше месяца назад в ответ на другое — не менее сенсационное - заявление американского биолога Гилберта Левина (Gilbert V. Levin), который вот уже более 40 лет, выступая в различных научных изданиях, доказывает, что на Марсе есть жизнь. В чем ученый, по его собственному заверению, убежден на 99 процентов.

NASA, игнорировавшее Левина десятки лет, почему-то отреагировало на его последнее выступление, которое в октябре 2019 года обнародовал журнал Scientific Amercan. Тогда отозвался другой спикер агентства — Аллард Бьютел (NASA spokesman Allard Beutel).

В Fox News сличили оба комментария — Бьютела и Джонсон. Они идентичны — Ромозеру и Левину ответили одним и тем же текстом. Выходит, в NASA ничего не анализируют — не утруждаются, а просто штампуют заранее подготовленные отписки. Можно ли им верить?

Левин ссылается на эксперименты, методику которых он разработал еще в 1952 году, а провел в 1976 году с помощью американских аппаратов «Викинг-1» и «Викинг-2», прибывшим на Марс. Цель они имели всё ту же, что и их нынешние «потомки» - установить, есть ли жизнь на соседней планете.

О какой-то сложной жизни - хотя бы на уровне червяков или блох - ученые и не помышляли. Были бы рады хотя бы бактериям в почве. На них, собственно, и была ориентирована методика экспериментов под названием Labeled Release (LR).

Образцы почвы были добыты механической рукой с ковшом, установленной на каждом аппарате. Она зачерпнула грунт и высыпала его в чашки с особой питательной средой, которую назвали куриным бульончиком.

Плодотворная дебютная идея была такова: если в грунте есть бактерии, то, попав в «бульончик», они активизируются - начнут жить бодрее и выделять углекислый газ. Как это обычно бывает у бактерий. Газ зафиксируют приборы. И если такое случится в самом деле, то жизнь на Марсе есть.

Ожидания оправдались. "Бульончик" спровоцировал процесс выделения углекислого газа — у обоих «Викингов», находившихся почти в 9 тысячах километрах друг от друга. Об этом недвусмысленно сигналили датчики.

Но праздновать победу и объявлять, что найдена внеземная жизнь, в NASA не стали. Объявили, что газовали не бактерии - углекислый газ якобы образовался в результате не биологической, а химической реакции грунта и питательной среды.

В итоге был сделан вывод о том, что проведенные "Викингами" эксперименты, не продемонстрировали наличие жизни на Марсе. Еще тогда их автор - доктор Гилберт Левин - не согласился с официальными выводами. Начал спорить.

Доктор Левин: знает ответ на вопрос "Есть ли жизнь на Марсе?"

Через 36 лет на помощь одному биологу пришел другой - Джозеф Миллер (Josheph Miller) из медицинской школы Университета Южной Калифорнии (USC's Keck School of Medicine). Он подошел к экспериментам LR математически - оцифровал их и оценил сложность итоговых данных. По идее Миллера, чем они сложнее, тем выше вероятность биологического происхождения результатов. Поскольку живые системы более изощренные, чем не биологические

Анализ в итоге показал: результаты экспериментов LR несут в себе не только характерную сложность, но и высокую степень упорядоченности. Что более присуще биологическим, а не чисто физическим процессам.

NASA и такие доводы не впечатлили.

- Я на 99 процентов убежден в том, что на Марсе есть жизнь, - повторяет и повторяет Левин. И подчеркивает: 100-процентную уверенность даст лишь микроскоп, которые передаст на Землю изображение ползающих бактерий.

С многочисленными доводами биолога и его сторонников можно познакомиться на его сайте.

Не живые, так мертвые

Ромозера, кстати, поддерживают коллеги-энтомологи. Например, Сюзан Финкбейнер (Susan Finkbeiner) из Университета Пепердайна (Pepperdine University). На счет живых марсианских насекомых она сомневается. Но не исключает, что они населяли Марс в прошлом. Странные объекты, которые разглядел Ромозер, вполне могли бы быть останками неких древних инсектоподобных существ.

Я а сомневаюсь на счет жидкой воды, которой на Марсе якобы быть не может. Сам ее видел на одном из снимков с Марса. Чудо местной природы запечатлел все тот же марсоход «Любопытство» 4 августа 2014 года - на 712-й день своего пребывания на соседней планете: сфотографировал какие-то подтеки. Они заметны в виде темных следов на песке. Подтеков несколько. Свое начало они берут у камней. Если это не вода, то что?