Дочь показала Ирину Алферову без прикрас

Ксения Алферова очень близка со своей мамой, известной актрисой Ириной Алферовой. Наследница не перестает благодарить родительницу за любовь и поддержку, а также не раз заявляла о том, что мама является для нее примером во всем.

Ирина Алферова несмотря на солидный возраст по-прежнему занимается творчеством. 68-летняя звезда экрана много гастролирует по стране со спектаклями. Ксения Алферова восхищается тем, как ее маме удается при таких нагрузках прекрасно выглядеть. На днях она разместила в блоге честное фото родительницы.

ksenialferova Не успеваю отслеживать все перемещения моей мамы в мировом пространстве

"Не успеваю отслеживать все перемещения моей мамы в мировом пространстве. Много работает, гастролирует со спектаклями, дарит свой талант с нетерпением ожидающим ее зрителям! Это она вам привет передает из Владивостока", - обратилась Ксения к поклонникам.

Она очень рада, что ее мама занимается любимый делом. "Это важно. Здорово, когда работа и полет души совпадают. Крайне важно, особенно женщинам, в любом возрасте, иметь свою отдушину, то дело, где глаза горят, душа поет, сердце согревается", - добавила Алферова-младшая.

На снимке Ирина Алферова в модном пуховике и узких джинсах стоит подле скульптуры льва и улыбается. "Ирина Алферова - эталон женской красоты", "Какая красивая, молодая и стройная!", "Ощущение, что она остановила время", "Настоящая, без прикрас. Побольше бы таких своих, родных", "Ирина Алферова - красивая, женственная, талантливая актриса и женщина!", - восхитились подписчики естественной красотой артистки.

ksenialferova Сколько живет на свете моя удивительная мама, столько и дарит не только своим родным и близким, но и всем вам свой свет, который льется из ее невероятных глаз

Напомним, Ирина Алферова была замужем за Александром Абдуловым 17 лет. Актриса в одном из интервью рассказывала, что тяжело переживала разрыв со вторым мужем: "Ну а кому он просто дается? Я в совершенно разобранном состоянии была, вся тряслась - раздавленное существо. Жизнь моя потерпела крах, я абсолютно не знала, как строить ее дальше... Я чувствовала себя стоящей на краю бездны".

Из этого состояния ее вытащили дети. Актриса, помимо дочери, воспитала еще троих приемных наследников: Анастасию и Сергея от третьего мужа - актера Сергея Мартынова, а также Александра - сына своей покойной сестры Татьяны, которая умерла в 1997 году. Ирина Алферова - счастливая бабушка. Ксения подарила своей знаменитой маме прекрасную внучку. В апреле 2007 года родилась малышка Евдокия. Отец девочки - актер Егор Бероев.