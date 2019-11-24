2019-11-24T01:12:50+03:00
Звезды

Поблагодарил за потрясающие семь лет: Анна Семенович похвасталась роскошной квартирой от богатого любовника

39-летняя певица живет в 170-метровых апартаментах в центре Москвы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Шикарную квартиру Семенович подарил богатый любовник по имени РусланШикарную квартиру Семенович подарил богатый любовник по имени Руслан
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Анна Семенович впервые показала шикарную квартиру, которую ей подарил богатый любовник по имени Руслан. Мужчина был без ума от фигуристой певицы, однако им пришлось расстаться.

Анна Семенович, чей роскошный бюст сводит с ума мужчин и не дает покоя женщинам, - завидная невеста. Певица хороша собой, жилплощадью обеспечена. Да еще какой! Хоромы звезды расположены в центре Москвы и стоят целое состояние.

Недавно Анна закончила в апартаментах ремонт.

Недавно Анна закончила в апартаментах ремонт.

Певица семь лет встречалась с бизнесменом по имени Руслан. Однако семью создать им не удалось. Оказалось, мужчина изменял ей с женщиной, у который был ребенок. "Он, конечно, все отрицал, а я знала, что у нее ребенок от первого брака. Помню, еду на концерт, она мне звонит и говорит: «Аня, я новая девушка Руслана, мы полгода вместе. Мой ребенок называет его папой». Я говорю: «Простите, я с человеком встречаюсь почти семь лет». А она: «Вот и хватит тебе»", - поделилась воспоминаниями Семенович в программе "Секрет на миллион".

Позже Руслан предложил певице уехать с ним в Америку. "Он хотел, чтобы я бросила карьеру", - заявила 39-летняя артистка. Но, по ее словам, она не была готова посвятить себя семейному очагу. В итоге они расстались.

Аквариум - предмет особой гордости Семенович

Аквариум - предмет особой гордости Семенович

Руслан был не только богатым, но и щедрым. На прощанье он подарил певице 170-метровую квартиру и дорогую машину, поблагодарив за потрясающие семь лет.

Недавно Анна закончила в апартаментах ремонт. Шикарные хоромы поделены на две зоны. В гостевой части есть просторная гостиная и огромный аквариумом - предмет особой гордости Семенович. У нее до этого был аквариум, но меньше. Новый аквариум практически во всю стену. Дизайн придумала знаменитость сама.

Дизайн придумала знаменитость сама

Дизайн придумала знаменитость сама

"Когда я делала ремонт, нашла очень удачное решение. Я сделала себе отдельную гостевую зону, где есть своя кухня, гостиная, гостевой туалет, балкон. Если гости курят, тут закрывается дверка. Если я вдруг устала от гостей, закрываю дверку и захожу в свою тихую обитель", - откровенничает звезда. Она по сей день благодарна Руслану за его благородный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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