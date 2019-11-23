"Моложе на семь лет": Анна Семенович рассекретила возлюбленного

Анна Семенович является одной из самых завидных невест в российском шоу-бизнесе. Привлекательная блондинка с пышными формами замужем не была ни разу. Однако в свои 39 лет ничуть не переживает по этому поводу, а живет и наслаждается каждым днем.

Анна Семенович откровенно рассказала о своих проблемах с сильным полом. В жизни фигуристой певицы было много разных мужчин. Заботливые, добрые и верные, они пылинки сдували с исполнительницы и буквально боготворили вокалистку.

Однако ни с одним из них Семенович не готова была отправиться под венец. Бывшая участница группы "Блестящие" ничего страшного в этом не видела. По словам артистки, она ни о чем не жалеет и смело смотрит в будущее.

ann_semenovich Я давно вам хотела рассказать многое, но не была к этому готова морально! Но сейчас пришло время и я буду очень откровенна. Чтоб многие услышав мою историю, не боялись и меняли свое отношение к жизни

Тем более сейчас она готова отдать руку и сердце тому единственному. Вокалистка призналась, что на данный момент не одинока. Оказывается, Анна Семенович закрутила роман с мужчиной на семь лет младше. И ради него обладательница выдающихся форм готова пересмотреть свои взгляды.

"Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно. Он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад об этом не думала", - призналась звезда в эфире программы "Секрет на миллион".

Анна не раз говорила, что мечтает родить девочку и создать крепкую семью: "Очень хочу дочку, похожую на меня".