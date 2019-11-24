Политолог: Миллионы украинцев продолжат покидать страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежом

- От трех до четырех миллионов украинцев постоянно работают в России, суммарно еще больше - в Польше, Чехии, Италии. И тенденция - на увеличение трудовой эмиграции...

- На Украине прекрасно понимали, к чему ведет открытие дверей — причем в одну сторону, на выход из страны.

- Но ведь украинцы так хотели права на свободный выезд и во многом потому [на прошлых выборах] голосовали за Порошенко — это же был один из его ударных лозунгов?

- Ну конечно, почему рядовой избиратель в свое время на президентских выборах выбирал именно Петра Порошенко? Петр Алексеевич после своего избрания должен был выполнить одну миссию — позволить сбежать согражданам из страны. То есть сделать безвиз.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь ШатровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не просто сбежать — легально выехать хотя бы в соседнюю Польшу, не потратившись при том на штамп Шенгена в паспорте.

- Да, чтобы украинец мог сбежать из страны без особых затрат. Уникальность нынешней экономической ситуации на Украине состоит в том, что даже повышение минимального уровня оплаты труда не приводит к улучшению экономической ситуации хоть в какой то из значимых отраслей. А, наоборот, провоцирует украинцев на дальнейшую эмиграцию.

- По какой причине?

- По простой причине — местные бизнесмены не могут позволить платить те деньги за тот труд, который выше оплачивается в ряде соседних с Украиной государств. Это всё крайне плачевно для перспектив экономики страны.

В ТЕМУ

Записки киевлянки: Украинцы возвращаются из Польши и запасаются картошкой

Зима близко. И разговоры в Киеве все больше сводятся к тому — договорится ли Украина с Россией по газу или пора покупать буржуйки. На всякий случай (подробности)

РЕПОРТАЖ

Почему Украина уехала на заработки в Польшу

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой (гастарбайтеры по-украински) и выяснила, почему миллионы украинцев стали искать лучшей жизни за рубежом (подробности)