2019-11-24T17:22:16+03:00
Политика

Политолог: Миллионы украинцев продолжат покидать страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежом

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров на «Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему огромное количество трудоспособных граждан Украины продолжают ее покидать в поисках нормально оплачиваемой работы
Игорь ЯКУНИНЮлия КУЗЬМИНА
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Граждане Украины продолжают покидать страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежомГраждане Украины продолжают покидать страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежомФото: Анатолий ЖДАНОВ
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- От трех до четырех миллионов украинцев постоянно работают в России, суммарно еще больше - в Польше, Чехии, Италии. И тенденция - на увеличение трудовой эмиграции...

- На Украине прекрасно понимали, к чему ведет открытие дверей — причем в одну сторону, на выход из страны.

- Но ведь украинцы так хотели права на свободный выезд и во многом потому [на прошлых выборах] голосовали за Порошенко — это же был один из его ударных лозунгов?

- Ну конечно, почему рядовой избиратель в свое время на президентских выборах выбирал именно Петра Порошенко? Петр Алексеевич после своего избрания должен был выполнить одну миссию — позволить сбежать согражданам из страны. То есть сделать безвиз.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь ШатровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не просто сбежать — легально выехать хотя бы в соседнюю Польшу, не потратившись при том на штамп Шенгена в паспорте.

- Да, чтобы украинец мог сбежать из страны без особых затрат. Уникальность нынешней экономической ситуации на Украине состоит в том, что даже повышение минимального уровня оплаты труда не приводит к улучшению экономической ситуации хоть в какой то из значимых отраслей. А, наоборот, провоцирует украинцев на дальнейшую эмиграцию.

- По какой причине?

- По простой причине — местные бизнесмены не могут позволить платить те деньги за тот труд, который выше оплачивается в ряде соседних с Украиной государств. Это всё крайне плачевно для перспектив экономики страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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