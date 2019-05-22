2019-05-22T02:04:42+03:00
Политика

Почему Украина уехала на заработки в Польшу

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой (так по-украински зовутся гастарбайтеры) и выяснила, как так вышло, что после майдана - «революции достоинства» - миллионы украинцев стали искать лучшей жизни вдалеке от родины. Часть 1
Мария БЕРК
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Прямо на площадях городов Западной Украины зовут попахать в Польше. В объявлении предлагают завербоваться с апреля по июнь на сбор спаржи, с мая по июнь - на сбор клубники, с июля по август - на сбор черники и круглогодично - на стройки и работу на мясокомбинатах.Прямо на площадях городов Западной Украины зовут попахать в Польше. В объявлении предлагают завербоваться с апреля по июнь на сбор спаржи, с мая по июнь - на сбор клубники, с июля по август - на сбор черники и круглогодично - на стройки и работу на мясокомбинатах.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
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БЕЗВИЗ БЕЗВИЗУ РОЗНЬ

Отправиться украинцу работать в Польшу легко. В соцсетях полно групп с предложениями. В основном нужны мужики. Токари, грузчики, строители. Следом семейные пары - от них толка больше.

Женщины тоже нужны - кассирши, продавщицы, там, где не требуется таскать тяжести.

Долгожданный безвиз, который Украина получила в 2017 году, позволяет украинцам беспрепятственно въезжать в любую страну ЕС и находиться там три месяца. Но затем надо вернуться домой на те же три месяца. А вот работать по биометрическому паспорту украинцам разрешила только Польша. При условии, что у заробитчанина есть разрешение на работу. Такая щедрость со стороны поляков оправдана нехваткой рабочих рук во время сезонных работ.

Украинец может устроиться в Польше и по рабочей визе. Выдается на полгода или год. Но годичная рабочая виза - заветная мечта! Когда она заканчивается, не надо возвращаться домой. Документы на продление визы можно подать заранее в Польше.

С РОССИЕЙ НЕ РАБОТАЕМ

- Работа в две смены по 12 часов 6 дней в неделю, 11 злотых в час (188 рублей - это средний ценник по всей Польше: за одну смену выходит 2256 руб., в месяц - более 54 000 руб.). Жилье отличное. Женские и мужские комнаты отдельно. В месяц за хостел 300 злотых (около 5 тыс. руб.), - рассказывает рекрутер Вероника. Вакансия только для женщин - фасовка лука по весу.

- В Польше уже работала?

- Нет, - говорю. - А россиян на заработки отправляете?

- Работаем с украинцами и белорусами, - задумалась Вероника. - Ваши в Польшу особо не едут. Уточню.

Через пару минут рекрутер меня расстроила: с русскими все-таки не работают. Будем искать дальше.

НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ ГЕМОРРОЙ

- Шо ты говоришь? Российский паспорт? - деловито спрашивает меня хохол Денис. Он сразу перешел на ты. А чего стесняться, он же меня в Польшу отправляет, а не на Мальдивы.

- Копии документов ты мне скинула. А что с визой? Видел, шенген. Официально работать не сможешь, - сразу отрезает рекрутер.

- А если неофициально? - хлопаю ресницами, но через телефонную трубку этого не видно.

- За нелегала работодатель может штраф в 15 тысяч злотых получить (255 тыс. рублей).

- Ну погодите. Все же знают, что в Польше работают тысячи нелегалов. Может, все-таки получится?

- Нелегально - это 20 процентов успеха и 80 - неудачи. Я это знаю, пять лет в бизнесе, - хвастается Денис.

Понятно. Как только Украина стала «незалежной» от России, а заробитчане дорвались до Запада, смекалистые украинцы враз стали европейскими «рабочими сутенерами».

Итог поиска работы через агентства печален. Россияне для рынка заработков в Польше редкость. Нелегально устроиться, видимо, можно, но это не самый простой путь. Его я и выбираю.

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Корреспондент «КП» отправилась в Восточную Европу заробитчанкойФото: Иван МАКЕЕВ

НЕ СДАДИМ СТРАНУ ХОХЛАМ

Поляк-таксист, услышав, что я мешаю русские и английские слова, спрашивает:

- Пани откуда? Украина?

- Пани из России.

- Из России в Польше мало. Украинцы в основном. Поляки уехали в Англию, Ирландию. Чем заработать один злотый, лучше заработать один евро. Я бы сам так сделал.

- А чего не едете?

- Не хочу украинцам Польшу оставлять.

В девять вечера центр Варшавы пуст - ни пробок, ни мигающих вывесок, ни музыки из баров. Попадаются только маргинального вида шляхтичи, стреляющие друг у друга сигареты.

В ресторанчике с польской кухней на прогулочной улице Новый Свят слышу родную речь. На заробитчан не похожи. Нагло встреваю в их разговор. Мужчины оказались москвичами, в Варшаве в командировке. Меня сразу окрестили пани Марысей. Их имена даже не пытаюсь запомнить, кроме одного.

- Знакомься, это наш заробитчанин Макс, - показывают на высокого мужчину.

Макс кивнул:

- Из Запорожья. Четыре года в Польше.

- Вы неправильный заробитчанин - сытый, довольный, одежда у вас хорошая, - комментирую я.

Мужчины дружно хохочут:

- Макс - топ-менеджер международной компании. А довольный, потому что в Европе живет, а не в Запорожье.

- Выходит, после майдана сбежали, - рассуждаю я. - От армии скрывались, чтобы в Донбасс не попасть?

- Не сбежал, - поправляет Макс. - Мне предложили, я и перебрался. У нас с коллегами из России правило - мы не обсуждаем отношения между нашими странами.

- Макс у нас за майдан и Порошенко топит! - вклинивается в разговор один из мужчин.

- А чем Зеленский не устраивает?

Максу не нравился разговор, но, как джентльмен, он не мог послать приставучую пани Марысю куда подальше.

- Зеленский интересный персонаж, но в его команде есть политтехнологи, которые работали на Януковича. Это будет ровно то, от чего мы бежали в 2014 году. А еще он человек в политике неопытный, будущее Украины с Зеленским сложно предугадать.

Численность украинцев, постоянно проживающих в стране

Численность украинцев, постоянно проживающих в стране

«ПРИШЛИТЕ ФОТОГРАФИИ»

Как говорят заробитчане, если хочешь устроиться на работу в Польше, то это нужно делать через своих. Катя звонит Лене, Лена - Люде, и вот ты уже моешь полы в варшавском офисе Би-би-си и получаешь за два часа уборки 800 злотых в месяц (13 600 руб.). Сарафанное радио соцсетей, по которому передавалась моя просьба о работе в Польше, вывела меня на полулегального рекрутера - украинца Володимира.

- Хм, - задумался тезка нового президента незалежной. - Мне кажется, я знаю, куда тебя пристроить. Вот, читай.

Рекрутер показывает объявление: «Нужна домработница. 7 - 8 часов в день. Зарплата - 2,5 - 3 тыс. злотых в месяц (42,5 - 51 тыс. руб.)». Владимир просит снимок первой страницы паспорта и несколько моих фотографий.

- Домработница нужна крупному бизнесмену. У него в гостях бывают известные люди. Нужно соответствовать, - объясняет украинец.

Выбрать подходящий снимок оказалось сложно: то слишком нарядная, то слишком игривая - еще приставать станет. Наконец, выбрав оптимальные фото, отправляю рекрутеру. Спустя пару минут звонок с неизвестного польского номера.

- Мария, ты будешь работать на меня, - в телефонной трубе ломаный русский вперемешку с польским.

- Кто это?

- Якуб Двигнев. Жду тебя завтра в Слупске.

О боги, если бы я тогда знала, в какой переплет попаду через пару дней...

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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