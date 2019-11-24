2019-11-24T18:56:25+03:00
В мире

Власти Боливии официально аннулировали победу Эво Моралеса и назначили новые выборы

Жанин Аньес отказалась «прощать» экс-президента, теперь ему грозит тюрьма
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Временный президент Боливии Жанин Анес выступает после принятия закона о всеобщих выборах.Временный президент Боливии Жанин Анес выступает после принятия закона о всеобщих выборах.Фото: REUTERS
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Двойственная ситуация, сложившаяся в Боливии после выборов 20 октября, похоже, разрешилась. Исполняющая обязанности президента Жанин Аньес подписала закон, который определяет, как будут проведены новые выборы в органы государственной власти. Ранее в субботу документ был одобрен парламентом Боливии.

Во время заседания сената члены верхней палаты полностью аннулировали результаты всеобщих выборов, на которых жители страны голосовали за президента и парламент, а также определились с формированием Высшего избирательного суда. В течение ближайших 20 дней власти должны будут назначить новое руководство этого органа, а в период 120 дней после этого провести выборы. Кроме того в законе существует оговорка, что баллотироваться на пост президента не могут те лица, которые занимали эту должность более двух сроков подряд, то есть бывший глава государства Эво Маралес не сможет принять в них участие.

Победа на выборах Эво Моралеса аннулирована. Теперь бывшему президенту грозит тюрьма. Фото: REUTERS

Победа на выборах Эво Моралеса аннулирована. Теперь бывшему президенту грозит тюрьма.Фото: REUTERS

Партии «Движение к социализму» не удалось продвинуть свой законопроект, который позволил бы Моралесу избежать уголовного преследования за возможные преступления, совершенные во время пребывания на президентском посту. Аньес отказалась подписывать документ, поэтому судьба Морлеса остается под вопросом. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и терроризме, которые предусматривают 15-20 лет лишения свободы, а в качестве доказательства выступает видеозапись, на которой ушедший в отставку глава государства якобы дает инструкции своим соратникам, как лучше организовывать беспорядки.

Сам Моралес называет запись монтажом. Впрочем, опасность оказаться в тюрьме нависла и над другими бывшими чиновниками его правительства. Например, экс-министра культуры Вильму Аланоки подозревают не только в банальной коррупции, но и в том, что глава ведомства участвовала в изготовлении и хранении в зданиях курируемого ею госоргана бутылок с зажигательной смесью. Возможно, что в недалеком будущем уголовные дела будут заведены еще на ряд высокопоставленных сотрудников бывшей администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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